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龍蝦名店排隊「要等近2萬桌」 饕客崩潰：排了3天還是沒吃上

2019-10-08 16:34聯合新聞網 綜合報導

連續假期到餐廳吃一頓飯，最多你願意等上多久的時間？在中國大陸湖南長沙的「文和友龍蝦館」，為了因應中國十一國慶的觀光人潮，已經提前擴建店面，卻仍負荷不了爆炸性的人潮。店家4日在微博上發文「取號已經接近20000桌」，希望部份顧客先前往別處，大批民眾見狀一片哀號。

文和友龍蝦館排隊人潮。 圖擷自微博
文和友龍蝦館排隊人潮。 圖擷自微博
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文和友龍蝦館在本月4日晚間8點發出公告，表示取號人數已經接近20000桌，「請今天還在路上的朋友選擇別的地方遊覽」。即使已經做了擴建工程，但還是無力負荷龐大的人龍。同時間業者呼籲不要縱容黃牛，並且向無法順利吃上一頓龍蝦大餐的顧客們致歉。

「文和友」是長沙現在最夯的網紅餐廳，它不僅提供香辣的小龍蝦和各式湘菜，七層樓的空間更是布置成80年代的長沙老街頭場景，包含了餐廳、照相館、理髮店、歌舞廳、五金行等，許多地方安排了專門讓人拍照的景點，簡直就是網紅打卡的天堂。

工作人員透露，文和友龍蝦館店面，經過改建已經從原本的5000平方公尺，躍升為20000平方公尺，但還是抵擋不了爆量的饕客。慕名而來的網友眼見空前盛況，紛紛絕望大喊「已經提早取號，但卻顯示還有6614桌在排隊」、「來了3天，排了3天，還是沒吃上」。不僅外地人撲空，連在地人也是一位難求，「身為長沙人的我也好想吃，但真的排不到啊」。

文和友龍蝦館的人氣超旺，不久前的中國五一假期，排隊人數也一度高達7974桌，讓饕客哀怨「假都放完了還沒輪到我」。

店家在微博發出公告。 圖擷自微博
店家在微博發出公告。 圖擷自微博
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文和友店內裝潢。 圖擷自微博
文和友店內裝潢。 圖擷自微博
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文和友店內裝潢。 圖擷自微博
文和友店內裝潢。 圖擷自微博
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連續假期十一長假小龍蝦
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