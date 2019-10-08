十一出遊…上海最踴躍 紅色景點最火

2019-10-08 14:51 世界日報 北京8日電



黃金周旅遊消費去這些城市最花錢 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

今年最後一個法定節假日進入最後一天，黃金周朋友圈攝影大賽也已經進入尾聲，要問這個長假旅遊市場到底有多火？從朋友圈裡刷屏的「拉鍊式過馬路」、「手機信號都被擠斷了」等段子中可見一斑。

紅星新聞報導，文化和旅遊部發布的數據顯示，十一假期僅前四日全中國接待國內游客達5.42億人次，實現國內旅遊收入4526.3億元。攜程旅遊預測，按照這一增長趨勢，今年「十一」旅遊人次有望達到近8億。

報導指出，攜程跟團遊和自由行數據顯示，全中國熱門客源地前十名中，上海、北京、廣州位列前三甲，成都、深圳緊隨其後。另外，盤點各旅遊平台發布的數據不難發現，紅色旅遊是今年十一假期的「黑馬」。文化和旅遊部信息顯示，北京、井岡山、遵義、南昌、延安、嘉興、廣州等紅色旅遊熱點城市受到廣大遊客歡迎。

紅色文化旅游資源豐富的四川也成為家庭親子遊的熱門目的地。據去哪兒網大數據顯示，鄧小平故里、華鎣山游擊隊遺址、安順場、夾金山紅軍紀念碑等四川省內紅色旅遊景點熱度較往年增長4成。

另外，與往年有所不同的是，自駕遊、家庭遊、定制遊、夜間遊、賞秋遊成為十一假日旅遊市場新亮點。文化和旅遊部信息顯示「自駕遊」關鍵詞搜索熱度上漲35%，甘肅、青海、新疆、貴州、皖南川藏等地自駕路線登上熱搜榜。

而哪些目的地在十一期間最能吸引自由行遊客？根據攜程自由行數據，三亞、上海、廣州、成都、北京是最受自由行遊客青睞的人氣目的地Top5。

梳理國內自由行人氣目的地排名前10位的城市消費帳單，有一個現象值得注意，就單次人均花費而言，成都以人均3556元的優勢超過了北京、上海、廣州等人氣目的地，在10個自由行人氣目的地城市中排名第二。此外，去哪兒網發布的報告顯示，成都超越北上廣，成為國內酒店熱度第一名。

成都在吸引眾多國內外遊客前來旅遊消費的同時，也體現出驚人的消費力。攜程出境遊數據顯示，國慶通過攜程旅遊平台報名跟團遊、自由行、定制遊等度假產品的人均花費是國內遊價格的近2倍。

出境遊消費力前十名出發城市為上海、北京、重慶、廈門、瀋陽、西安、成都、南京、杭州和深圳，其中成都的人均花費是5500元。

此外，今年十一通過攜程預訂跟團遊和自由行前往日本的遊客增長近30%。攜程自由行負責人黎娜表示，對於一個成熟的熱門目的地來說，30%的增長非常顯著。

今年國慶哪些境外目的地遊客增長最快，根據攜程跟團遊和自由行數據，緬甸、菲律賓、瑞士、奧地利和捷克，其中緬甸旅遊人數增長超過435%。緬甸旅遊人數的翻倍，與簽證利好、交通便利相關、性價比高都有關係。