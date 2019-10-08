親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北京出招！挺港風波鬧大 央視宣布暫停NBA賽事轉播

十一瘋出遊！近8億人次 7天消費6497億

2019-10-08 14:52世界日報 上海8日電

中國國慶七天全國共接待國內游客7.82億人次 (取材自澎湃新聞)
中國國慶七天全國共接待國內游客7.82億人次 (取材自澎湃新聞)
分享

澎湃新聞引述文化和旅遊部統計顯示，今年「十一」假期七天來，共接待國內遊客7.82億人次，同比增長7.81%；實現國內旅遊收入6497.1億元（人民幣，下同），同比增長8.47%。而「紅色旅遊」是今次假期旅遊市場主旋律；「50後」成最捨得花錢的人群，單次旅遊人均花費達3640元。

據報導，文化和旅遊部指出，愛國主旋律引領了今年的「十一」假日旅遊市場。國家博物館延長多個展覽的展期，海南省博物館每日開放至晚間9時，江西省博物館首次開啟夜遊模式，天津市文博場館推出《我與祖國共成長》等100場文博展覽，武漢市屬博物館、紀念館推出40餘項紅色展覽活動，貴州、四川、湖南、吉林等地博物館、美術館、文化館主動延長開館時間，北京各院團共上演134台521場演出，同時開展文藝演出、主題展覽等各類活動977項。

慶祝中共建政70周年紀念大會遊行主題方陣和地方花車展示元素，成為遊客的網紅打卡地。調查表明，78.84%的遊客參與了各式國慶慶祝活動。

同時，多個景區推出優惠活動吸引遊客。

調查表明，「十一」期間30.57%的遊客選擇自駕出遊。

據攜程跟團遊和自由行數據，「國內遊消費力前十強城市」依次為深圳、北京、瀋陽、濟南、天津、上海、寧波、福州、廈門和青島。這些城市「十一」旅遊單次國內遊人均花費超過3000元，其中深圳人最捨得花錢，單次國內旅遊人均花費達到了3324元。

蘭州、昆明、北京拿下了今年長假國內跟團遊最受歡迎的城市前三名；三亞、上海、廣州則是自由行「三甲」。

此外，統計顯示，在各年齡段的花費上，「50後」成為最捨得花錢的人群，單次旅遊人均花費達到了3640元。

在出境旅遊方面，「十一」假期，全國口岸日均出入境旅客達到198萬人次，7天合計出境遊突破700萬人次。

那麼，「十一」假期中國民眾出境遊花費多少錢？據攜程出境遊數據顯示，出境遊消費力前十名出發城市為上海、北京、重慶、廈門、瀋陽、西安、成都、南京、杭州和深圳。上海和北京出境遊人均花費超過了7000元，遠遠超過了其他城市。

出境遊的熱門目的地依次是泰國、日本、越南、俄羅斯、印尼、新加坡、美國、義大利、菲律賓和土耳其。

另據新華社報導，全球支付科技公司萬事達卡近期發布的報告顯示，中國持續保持了亞太地區最大國際遊客客源地的市場地位。亞太地區前五大旅行目的地—曼谷、新加坡、吉隆坡、東京和首爾，它們的最大客源地均為中國。

北京上海博物館
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05

愛國主旋律帶動…十一票房 史上最強！

2019-10-08 14:53

十一出遊…上海最踴躍 紅色景點最火

2019-10-08 14:51

世界旅遊小姐總決賽 中國選手譚若依獲季軍

2019-10-08 14:25

萬佛洞佛像神態各異 到抱犢寨必去朝勝

2019-10-08 14:22

攻頂石家莊抱犢寨 猶如走進世外桃源

2019-10-08 14:20

刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06

史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05

諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道

2019-10-08 11:00

鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24

長壽之城上海百歲人瑞2657人

2019-10-08 02:13

仙都祭黃帝 兩岸上千人參與

2019-10-08 02:13

亞太5大旅行地 陸客仍占最多

2019-10-08 02:13

成都地鐵6號線 全線貫通

2019-10-08 02:12

十一出遊熱 鐵路載運上億人次

2019-10-08 02:12

福建龍潭村 掀古宅文創復興

2019-10-08 02:11

紀念媽祖升天 信眾齊聚「第一行宮」

2019-10-08 02:11

環騎海南島 單車迷新風潮

2019-10-08 02:11

世界旅遊小姐 67國佳麗拚場

2019-10-08 02:10

湖北鄂州／梁子湖三絕 名揚天下

2019-10-08 00:31

湖北鄂州／太和鎮巡禮 徜徉時光隧道

2019-10-08 00:30

湖北鄂州／楚魚香生態園 用音樂養魚

2019-10-08 00:29

湖北鄂州／華容布貼 鄂州非遺

2019-10-08 00:29

超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55

9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭

2019-10-07 21:44

「十一」長假 訪港人數跌30%

2019-10-07 21:42

陸十一連假 大陸與港澳台出入境人數首度下降

2019-10-07 21:09

「來抓我吧」吉林省25歲男燒大陸國旗 立刻被捕

2019-10-07 15:11

中國女作家殘雪成諾獎熱門人選 作品被認為最接近魯迅

2019-10-07 14:49

陽澄湖蟹產量大增 大碼貨更吃香

2019-10-07 14:48

重慶寵十一旅客「騰出一座城」 還籲本地居民錯峰出行

2019-10-07 14:46

十一假期叫外賣 生煎、熱乾麵、肉夾饃賣最好

2019-10-07 14:44

杭州小學生手繪周邊遊攻略 兩日遊僅803元

2019-10-07 14:44

黃牛1杯喊價300元…周杰倫MV奶茶店搖身西湖網紅點

2019-10-07 14:41

億人瘋唱何日君再來 軍中情人鄧麗君的故鄉為何沒人要來了？

2019-10-07 11:00

湖北鄂州／嘆為觀止奇景 萬里長江第一閣 觀音閣

2019-10-07 02:13

湖北鄂州／孫權廣場 吳大帝雕像矗立

2019-10-07 02:12

湖北鄂州／文化瑰寶 怡亭銘摩崖石刻

2019-10-07 02:12
看更多

熱門文章

史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05

北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播

2019-10-08 15:19

9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭

2019-10-07 21:44

衝突再起！香港示威者聚集旺角警署外擲物 警射催淚彈

2019-10-07 20:13

前港督彭定康批林鄭月娥「瘋了」 陸駐港公署：應照鏡子

2019-10-07 19:24

專家：共軍已就香港局勢作準備 但暫不介入

2019-10-07 17:58

不曉得港人為何戴口罩？柯文哲：自己只是開玩笑

2019-10-08 10:09

諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道

2019-10-08 11:00

影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊

2019-10-08 13:16

被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼

2019-10-08 10:14

港鐵13車站今仍關閉、輕鐵4條路線暫停 府呼籲彈性上班上課

2019-10-08 08:48

超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55

新界多處成重災區！黃埔防暴警推撞在場人士 總督察一度拔佩槍

2019-10-08 09:10

台大連儂牆遭毀損 陸觀光客遭限制出境

2019-10-07 20:39

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

香港反送中示威 多處地鐵站遭侵入破壞

2019-10-07 23:29

傳港府將「禁網」 林鄭：無計畫再引「緊急法」推新法

2019-10-08 10:35

解放軍大聲公示警 反送中遊行緊繃

2019-10-07 18:14

NBA大老闆挺火箭隊總經理莫雷有言論自由

2019-10-08 09:20

談及香港 李顯龍：港府需積極解決潛在社會問題

2019-10-07 23:57

央視快評：火箭隊莫雷傷害中國人民注定要付出代價

2019-10-07 17:49

不只NBA！南方四賤客遭大陸封殺後 發諷刺道歉文

2019-10-08 14:32

陸十一連假 大陸與港澳台出入境人數首度下降

2019-10-07 21:09

台大連儂牆遭毀損 警逮陸客並將追究是否有人教唆

2019-10-07 16:56

禁蒙面法第3天 港抗爭不停

2019-10-08 00:05

陸十一長假 消費成長創新低！

2019-10-08 00:05

刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06

港教局令報戴口罩學生人數 中學校長批添煩添亂

2019-10-08 12:18

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24

「十一」長假 訪港人數跌30%

2019-10-07 21:42

回擊彭定康 林鄭月娥：外國人不要為暴力示威者撐腰

2019-10-08 13:12

陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05

陸十一連假共7.52億人次出遊 再創新高

2019-10-07 19:54

港交所宣布 不繼續收購倫敦交易所

2019-10-08 09:41

鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55

反送中示威激烈 香港聯貸總額卻飆新高原因是…

2019-10-07 20:16

中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

2019-10-08 10:08

法國籲港府克制 陸使館批虛偽：應具同理心

2019-10-08 11:32

BAT掌門人全「退休」？李彥宏卸任百度雲執行董事

2019-10-08 13:49

「市場在大陸」 漁業大老帶台生西進

2019-10-08 02:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top