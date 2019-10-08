十一瘋出遊！近8億人次 7天消費6497億

2019-10-08 14:52 世界日報 上海8日電



中國國慶七天全國共接待國內游客7.82億人次 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

澎湃新聞引述文化和旅遊部統計顯示，今年「十一」假期七天來，共接待國內遊客7.82億人次，同比增長7.81%；實現國內旅遊收入6497.1億元（人民幣，下同），同比增長8.47%。而「紅色旅遊」是今次假期旅遊市場主旋律；「50後」成最捨得花錢的人群，單次旅遊人均花費達3640元。

據報導，文化和旅遊部指出，愛國主旋律引領了今年的「十一」假日旅遊市場。國家博物館延長多個展覽的展期，海南省博物館每日開放至晚間9時，江西省博物館首次開啟夜遊模式，天津市文博場館推出《我與祖國共成長》等100場文博展覽，武漢市屬博物館、紀念館推出40餘項紅色展覽活動，貴州、四川、湖南、吉林等地博物館、美術館、文化館主動延長開館時間，北京各院團共上演134台521場演出，同時開展文藝演出、主題展覽等各類活動977項。

慶祝中共建政70周年紀念大會遊行主題方陣和地方花車展示元素，成為遊客的網紅打卡地。調查表明，78.84%的遊客參與了各式國慶慶祝活動。

同時，多個景區推出優惠活動吸引遊客。

調查表明，「十一」期間30.57%的遊客選擇自駕出遊。

據攜程跟團遊和自由行數據，「國內遊消費力前十強城市」依次為深圳、北京、瀋陽、濟南、天津、上海、寧波、福州、廈門和青島。這些城市「十一」旅遊單次國內遊人均花費超過3000元，其中深圳人最捨得花錢，單次國內旅遊人均花費達到了3324元。

蘭州、昆明、北京拿下了今年長假國內跟團遊最受歡迎的城市前三名；三亞、上海、廣州則是自由行「三甲」。

此外，統計顯示，在各年齡段的花費上，「50後」成為最捨得花錢的人群，單次旅遊人均花費達到了3640元。

在出境旅遊方面，「十一」假期，全國口岸日均出入境旅客達到198萬人次，7天合計出境遊突破700萬人次。

那麼，「十一」假期中國民眾出境遊花費多少錢？據攜程出境遊數據顯示，出境遊消費力前十名出發城市為上海、北京、重慶、廈門、瀋陽、西安、成都、南京、杭州和深圳。上海和北京出境遊人均花費超過了7000元，遠遠超過了其他城市。

出境遊的熱門目的地依次是泰國、日本、越南、俄羅斯、印尼、新加坡、美國、義大利、菲律賓和土耳其。

另據新華社報導，全球支付科技公司萬事達卡近期發布的報告顯示，中國持續保持了亞太地區最大國際遊客客源地的市場地位。亞太地區前五大旅行目的地—曼谷、新加坡、吉隆坡、東京和首爾，它們的最大客源地均為中國。