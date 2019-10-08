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愛國主旋律帶動…十一票房 史上最強！

2019-10-08 14:53世界日報 北京8日電

主旋律大片帶動 中國史上最強十一檔電影票房 中國新聞社
主旋律大片帶動 中國史上最強十一檔電影票房 中國新聞社
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超過人民幣50億元！今年的中國十一假期見證了史上最強十一檔電影票房。

商務部10月7日發布的數據顯示，十一黃金周期間，一批政策「主旋律」影片引發觀影熱潮，中國全國電影票房總收入突破人民幣40億元，比去年同期增長一倍以上，創下十一黃金周票房紀錄。

21世紀經濟報導，截至10月7日晚，十一檔總票房已超過人民幣50億元！這主要由《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》三部主旋律大片貢獻。

國家廣電總局專資辦旗下的中國電影票房APP數據顯示，截至10月7日晚，《我和我的祖國》票房達人民幣22.12億元，《中國機長》為人民幣19.65億元，《攀登者》為人民幣8.20億元，三部主旋律大片票房共計已達人民幣49.97億元。加上十一期間上映的其他電影，總票房已超過人民幣50億元。

新華社報導，這是中國電影產業化改革以來票房最高的十一檔。

在這三部影片的票房拉動下，截至10月3日，2019年全國累計票房已突破人民幣500億元，僅用時276天創造年票房最快破人民幣500億元紀錄。

事實上，早在這些影片上映之前，高企的預售票房和「想看」數量就顯示了今年十一檔的巨大潛力。多家券商在節前就給出了人民幣40億以上的票房預測，一眾影視股也在節前便開始上漲。

連日來，隨著十一檔票房不斷創出新高，熱門影片背後潛伏的影視股也被人們津津樂道。

然而，十一檔大熱，便意味著中國股民「看片炒股」的好時機嗎？10月7日晚，上海電影、文投控股公告的電影票房收益數據，或許正是一個提醒。

當日，上海電影公告稱，預計截至10月6日來源於電影《攀登者》的綜合收益暫為人民幣700萬元至1700萬元。文投控股則公告稱，截至10月6日投資於《我和我的祖國》所產生的票房分帳收益暫為人民幣185萬元至205萬元之間。與數十億人民幣的票房相比，上市公司分帳比例可說少得可憐。

人民幣電影上海
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