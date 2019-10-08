攻頂石家莊抱犢寨 猶如走進世外桃源

2019-10-08 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ／綜合報導



寫著「天下奇寨」的南天門。 圖／本報石家莊傳真 分享 facebook 中國大陸河北省石家莊的抱犢寨，是一座山的名字。舊名為抱犢山的抱犢寨，古名為萆山，是一處集歷史人文和自然風光為一體的國家級風景區；東臨華北平原，西接太行群峰，特別的是它山勢陡峭，山頂卻是一片平坦、草木繁茂，所以許多人攀登到山頂時，彷彿來到仙境，有世外桃源之感，因此有「天下奇寨」、「抱犢福地」的美譽。

乘坐著1800多公尺的客運索道，最高懸空271公尺，對來到抱犢寨景區的遊客，是刺激的體驗。抵達山頂後，景點皆集中於寨頂平台上，首先注意到的就是全中國最大的山頂門坊-南天門，據碑文記載，此門始建於明朝，高13.98公尺、寬23公尺，壁面全部用漢白玉裝飾，頂上為金色琉璃瓦，當陽光灑落，更顯富麗堂皇。

據記載，這裡也是當年漢淮陰侯韓信「背水一戰」的古戰場，西元前204年韓信曾在萆山設伏、大破趙軍。關於南天門，還有一個傳說，韓信率領三萬將士討伐趙國，想屯兵於此，可是登上寨頂後，卻找不到門口，忽然天空一道白光閃過，一名白髮老者突然出現，只見他揮舞寶劍一指，一座天門映入眼簾，就是南天門。進入南天門後，眾將士眼前豁然開朗，只見寨頂猶如平地，彷彿來到人間仙境。

除此之外，抱犢寨還有蜿蜒起伏的環山長城、全中國最大的山頂地下石雕五百羅漢堂、第一龍壁千龍壁、天池、天堂街等多個景點；自然景觀則有通幽谷、臥佛、天井、碧桃有靈、抱犢雲海等。

抱犢寨風光秀麗，從古至今都為人稱道，「抱犢晴嵐」景觀，在明清時期被列為「鹿泉八景」之首，近年更被評為「石家莊十景」之冠。所謂的「晴嵐」，是在特殊的天氣條件下形成的雲海，雲海形成之時，抱犢寨天空日色晴明，山下則雲濤萬里，此奇景令許多人蔚為奇觀。