親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北京出招！挺港風波鬧大 央視宣布暫停NBA賽事轉播

陸台旅客怎麼分？日本Youtuber精闢分析兩方差異

攻頂石家莊抱犢寨 猶如走進世外桃源

2019-10-08 14:20聯合晚報 記者吳志雲／綜合報導

寫著「天下奇寨」的南天門。 圖／本報石家莊傳真
寫著「天下奇寨」的南天門。 圖／本報石家莊傳真
分享
中國大陸河北省石家莊的抱犢寨，是一座山的名字。舊名為抱犢山的抱犢寨，古名為萆山，是一處集歷史人文和自然風光為一體的國家級風景區；東臨華北平原，西接太行群峰，特別的是它山勢陡峭，山頂卻是一片平坦、草木繁茂，所以許多人攀登到山頂時，彷彿來到仙境，有世外桃源之感，因此有「天下奇寨」、「抱犢福地」的美譽。

乘坐著1800多公尺的客運索道，最高懸空271公尺，對來到抱犢寨景區的遊客，是刺激的體驗。抵達山頂後，景點皆集中於寨頂平台上，首先注意到的就是全中國最大的山頂門坊-南天門，據碑文記載，此門始建於明朝，高13.98公尺、寬23公尺，壁面全部用漢白玉裝飾，頂上為金色琉璃瓦，當陽光灑落，更顯富麗堂皇。

據記載，這裡也是當年漢淮陰侯韓信「背水一戰」的古戰場，西元前204年韓信曾在萆山設伏、大破趙軍。關於南天門，還有一個傳說，韓信率領三萬將士討伐趙國，想屯兵於此，可是登上寨頂後，卻找不到門口，忽然天空一道白光閃過，一名白髮老者突然出現，只見他揮舞寶劍一指，一座天門映入眼簾，就是南天門。進入南天門後，眾將士眼前豁然開朗，只見寨頂猶如平地，彷彿來到人間仙境。

除此之外，抱犢寨還有蜿蜒起伏的環山長城、全中國最大的山頂地下石雕五百羅漢堂、第一龍壁千龍壁、天池、天堂街等多個景點；自然景觀則有通幽谷、臥佛、天井、碧桃有靈、抱犢雲海等。

抱犢寨風光秀麗，從古至今都為人稱道，「抱犢晴嵐」景觀，在明清時期被列為「鹿泉八景」之首，近年更被評為「石家莊十景」之冠。所謂的「晴嵐」，是在特殊的天氣條件下形成的雲海，雲海形成之時，抱犢寨天空日色晴明，山下則雲濤萬里，此奇景令許多人蔚為奇觀。

長城萬里奇景
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05

愛國主旋律帶動…十一票房 史上最強！

2019-10-08 14:53

十一瘋出遊！近8億人次 7天消費6497億

2019-10-08 14:52

十一出遊…上海最踴躍 紅色景點最火

2019-10-08 14:51

世界旅遊小姐總決賽 中國選手譚若依獲季軍

2019-10-08 14:25

萬佛洞佛像神態各異 到抱犢寨必去朝勝

2019-10-08 14:22

刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06

史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05

諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道

2019-10-08 11:00

鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24

長壽之城上海百歲人瑞2657人

2019-10-08 02:13

仙都祭黃帝 兩岸上千人參與

2019-10-08 02:13

亞太5大旅行地 陸客仍占最多

2019-10-08 02:13

成都地鐵6號線 全線貫通

2019-10-08 02:12

十一出遊熱 鐵路載運上億人次

2019-10-08 02:12

福建龍潭村 掀古宅文創復興

2019-10-08 02:11

紀念媽祖升天 信眾齊聚「第一行宮」

2019-10-08 02:11

環騎海南島 單車迷新風潮

2019-10-08 02:11

世界旅遊小姐 67國佳麗拚場

2019-10-08 02:10

湖北鄂州／梁子湖三絕 名揚天下

2019-10-08 00:31

湖北鄂州／太和鎮巡禮 徜徉時光隧道

2019-10-08 00:30

湖北鄂州／楚魚香生態園 用音樂養魚

2019-10-08 00:29

湖北鄂州／華容布貼 鄂州非遺

2019-10-08 00:29

超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55

9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭

2019-10-07 21:44

「十一」長假 訪港人數跌30%

2019-10-07 21:42

陸十一連假 大陸與港澳台出入境人數首度下降

2019-10-07 21:09

「來抓我吧」吉林省25歲男燒大陸國旗 立刻被捕

2019-10-07 15:11

中國女作家殘雪成諾獎熱門人選 作品被認為最接近魯迅

2019-10-07 14:49

陽澄湖蟹產量大增 大碼貨更吃香

2019-10-07 14:48

重慶寵十一旅客「騰出一座城」 還籲本地居民錯峰出行

2019-10-07 14:46

十一假期叫外賣 生煎、熱乾麵、肉夾饃賣最好

2019-10-07 14:44

杭州小學生手繪周邊遊攻略 兩日遊僅803元

2019-10-07 14:44

黃牛1杯喊價300元…周杰倫MV奶茶店搖身西湖網紅點

2019-10-07 14:41

億人瘋唱何日君再來 軍中情人鄧麗君的故鄉為何沒人要來了？

2019-10-07 11:00

湖北鄂州／嘆為觀止奇景 萬里長江第一閣 觀音閣

2019-10-07 02:13

湖北鄂州／孫權廣場 吳大帝雕像矗立

2019-10-07 02:12

湖北鄂州／文化瑰寶 怡亭銘摩崖石刻

2019-10-07 02:12
看更多

熱門文章

史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05

北京出手！火箭隊風波鬧大 央視宣布：暫停NBA賽事轉播

2019-10-08 15:19

9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭

2019-10-07 21:44

衝突再起！香港示威者聚集旺角警署外擲物 警射催淚彈

2019-10-07 20:13

前港督彭定康批林鄭月娥「瘋了」 陸駐港公署：應照鏡子

2019-10-07 19:24

專家：共軍已就香港局勢作準備 但暫不介入

2019-10-07 17:58

不曉得港人為何戴口罩？柯文哲：自己只是開玩笑

2019-10-08 10:09

諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道

2019-10-08 11:00

影／諷中國言論審查 《南方四賤客》道歉文再酸火箭隊

2019-10-08 13:16

被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼

2019-10-08 10:14

港鐵13車站今仍關閉、輕鐵4條路線暫停 府呼籲彈性上班上課

2019-10-08 08:48

超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55

新界多處成重災區！黃埔防暴警推撞在場人士 總督察一度拔佩槍

2019-10-08 09:10

台大連儂牆遭毀損 陸觀光客遭限制出境

2019-10-07 20:39

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

香港反送中示威 多處地鐵站遭侵入破壞

2019-10-07 23:29

傳港府將「禁網」 林鄭：無計畫再引「緊急法」推新法

2019-10-08 10:35

遭司機拒絕下車如廁 老翁獨走高速公路2天餓暈

2019-10-07 15:51

解放軍大聲公示警 反送中遊行緊繃

2019-10-07 18:14

NBA大老闆挺火箭隊總經理莫雷有言論自由

2019-10-08 09:20

談及香港 李顯龍：港府需積極解決潛在社會問題

2019-10-07 23:57

央視快評：火箭隊莫雷傷害中國人民注定要付出代價

2019-10-07 17:49

陸十一連假 大陸與港澳台出入境人數首度下降

2019-10-07 21:09

台大連儂牆遭毀損 警逮陸客並將追究是否有人教唆

2019-10-07 16:56

禁蒙面法第3天 港抗爭不停

2019-10-08 00:05

不只NBA！南方四賤客遭大陸封殺後 發諷刺道歉文

2019-10-08 14:32

陸十一長假 消費成長創新低！

2019-10-08 00:05

刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06

港教局令報戴口罩學生人數 中學校長批添煩添亂

2019-10-08 12:18

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24

「十一」長假 訪港人數跌30%

2019-10-07 21:42

回擊彭定康 林鄭月娥：外國人不要為暴力示威者撐腰

2019-10-08 13:12

陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05

陸十一連假共7.52億人次出遊 再創新高

2019-10-07 19:54

港交所宣布 不繼續收購倫敦交易所

2019-10-08 09:41

鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55

反送中示威激烈 香港聯貸總額卻飆新高原因是…

2019-10-07 20:16

中日關係大幅改善 太原艦赴日閱艦式 實現「艦艇互訪」

2019-10-08 10:08

法國籲港府克制 陸使館批虛偽：應具同理心

2019-10-08 11:32

BAT掌門人全「退休」？李彥宏卸任百度雲執行董事

2019-10-08 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top