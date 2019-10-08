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刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06聯合報 記者許依晨／即時報導

QR Code支付普及後，中國大陸正迎向刷臉支付時代，只需面對鏡頭「刷」一下臉部就可付款，但這項技術卻也存在隱憂。大陸官媒報導稱，消費者和商家在感到新鮮、好奇的同時也發現，這一設備利用率較低，體驗也沒有二維碼支付好，還存在個人信息洩露的風險。

大陸中央廣播電視總台「中國之聲」報導，今年以來，刷臉支付在各大商店、餐館逐漸鋪開，消費者在購物付款時，不用打開手機二維碼，只是看一眼支付設備，就能輕鬆完成付款。

北京的一家便利店，今年上半年安裝的刷臉支付設備，一直很少有人使用，便利店老闆稱顧客都不太用，使用率不高，因為刷臉支付也得再去打開手機接收驗證碼，所以還不如直接掃二維碼（QR Code）更直接更方便。

報導指出，隨機採訪了幾位消費者，大部分表示很少使用刷臉支付設備，並對刷臉支付的安全性表示擔憂。

一名消費者直言「麻煩，不安全，人家直接一掃你的臉你就被支付出去了，所以你這個臉就天天走在路上，這不就是一個行走的密碼嗎？」，也有消費者說，「用過刷臉支付，但還是用二維碼比較多。相比指紋來說，它面部的一個抓取會沒有技術門檻，所以感覺不是很安全。」

北京一家數據科技公司的總裁指出，刷臉支付相較於二維碼，優勢在於去掉了手機這一介質，但介質的缺失，也意味著人臉信息的洩露變得更加容易。

支付寶今年的計劃是達到一百萬台刷臉支付終端設置量，為了鼓勵商家安裝，設備推銷人員還會承諾，如果刷臉支付達到一定額度，還可以有現金返還獎勵，儘管推廣力度的不斷加大，安裝成本也一再降低，還是有不少商家表示，對安裝刷臉支付設備並不感興趣。

經營煙酒店的陳先生說，考慮到成本和利用率，暫時沒有安裝的打算，「再者怕操作的過程當中會失誤，會引起不必要的麻煩。」

中國人民大學法學院教授劉俊海表示，針對刷臉支付，監管部門應該與時俱進，儘快推出相應的法律法規，此外，作為企業，在推廣刷臉支付技術的時候一定要換位思考，能夠證明自己採集的消費者的生物信息等敏感信息，是合法的、透明且安全的。

河北省邯鄲市滏東美食林超市，一名消費者在刷臉支付。 （新華社）
河北省邯鄲市滏東美食林超市，一名消費者在刷臉支付。 （新華社）
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