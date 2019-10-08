史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



大陸黃金周，各個風景區遊樂園都爆滿，但不少景區「伏味」甚濃，消費者一不小心就踩雷。有的動物園沒有動物，水族館沒有魚等。網路近日瘋傳一段名為「最敷衍樂園」的短片，意外令幾近荒廢的河南鄭州世紀歡樂園，再度成為大陸網友焦點。該樂園曾是大陸國家4A級景區，惟於2017年被摘牌，網友遊覽後發現，樂園雖然繼續營業，但大部分設施幾乎荒廢，而園內最多的鬼屋鬼船，甚至連小朋友也嚇不倒。

位於大陸河南鄭州市中州大道與石化路交會處的「鄭州世紀歡樂園」，當初投資了上億人民幣蓋造， 號稱以鐵路發展為主線、融合迪士尼歡樂元素，2004 年建成開放後一度成為當地熱門去處及大陸國家 4A 級景區，2017 年「摘牌」後逐漸沒落，園區呈半荒廢狀態仍持續營業，而近日一段以該樂園為主題、名為「最敷衍景區」的短片再次引起熱議。

根據新浪微博短片介紹，世紀歡樂園曾號稱「世界第一」及中國唯一一座大型火車文化主題樂園，門口曾豎立「探索火車文化，感受迪斯尼歡樂」的標語；惟進園後，網民便發現園內雖然有大量火車，但不是被廢棄，就只是擺設，連火車主題賓館亦已停業；但想看到會動的火車亦不困難，因樂園旁邊就是鐵路，只要望出樂園牆外，就能看到真正火車經過。

還有網友表示，園內多項機動遊戲已損壞，惟園方竟當成「歷史展覽」，豎立介紹牌讓遊客得知該機動遊戲的「服役史」。至於樂園主打的6大主題區，號稱介紹異地風情，包括「俄羅斯」、「南美雨林」、「阿拉伯」、「埃及古文明」、「西部牛仔」及「倫敦工業」，卻全部名不副實。

樂園「說是俄羅斯，但基本上除了那個門口，也沒啥東西與俄羅斯有關。」、「雖說美洲也有金字塔，但你看這金字塔的造型、法老的容貌和獅身人面像，怎麼看都像在埃及。」、「荷蘭風情站可能是裡頭最敷衍的一站了，火車站廢棄也就算了，景點也非常敷衍，弄點風車就算是荷蘭了。」

雖然世紀歡樂園以火車文化為主題，但園內除了火車外，竟還有大量鬼屋鬼船，卻全部都不嚇人，就連小姑娘都敢拿熒光棒「打鬼」。而網友最「推薦」的則是「可能是世界上最無聊的電影院」，因該院長年只播映同一部盜墓電影。