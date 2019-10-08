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鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55聯合報 記者戴瑞芬／ 綜合報導

浙江蘭溪市梅江鎮有個八仙崗，數百年來傳說八仙在此大顯神通，崗上流有數石如棋盤，如八仙的臀印、足印等的遺跡。不過，中美古生物學家今（8）日在北京宣佈，這些長久以傳說的八仙足跡，其實是大型恐龍足跡。

研究發現中國白堊紀中期恐龍動物群在此分佈與演化，但研究團隊也表示，民間傳說對古生物學的影響有著重要意義。

北京中國地質大學副教授邢立達、與美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁·洛克利等學者將共同研究的論文，發表在國際知名地學期刊《歷史生物學》上。

浙江蘭溪八仙崗因為八仙在此下凡留跡而得名，數百年來就傳說八仙鐵拐李雲遊天下，在崗頂席地而坐，用拐杖劃出棋盤，叫來曹國舅等人走象棋。因為呂洞賓使詐，鐵拐李遂揮起拐杖要教訓呂洞賓，呂洞賓三十六計走為上，所以現崗上還有數石如棋盤、和八仙的臀印、足印等。

神話傳說之所以科學翻轉，是因為蘭溪一位建築工程師陳永前好奇上網詢問，八仙崗上的神仙臀印會不會就是恐龍留下來的？

邢立達因此實地勘察八仙崗遺跡，發現此地的恐龍足跡大約有20餘個，有多種不同的尺寸，最大的長度有82公分，最小的只有22.7公分長。這些恐龍足跡都為蜥腳類恐龍所留，以此對應的體長大約是14公尺和3.8公尺。

蜥腳類恐龍是迄今為止陸地上最大的動物。它們的脖子異乎尋常的長，就像今天的長頸鹿一樣，可以吃到樹頂上的葉子。由於身軀過於沉重，它們不得不長出柱子一般的四肢來支撐身體。

邢立達推測，這個發現表明，蘭溪八仙崗區域在一億年前的白堊紀活躍著大群的蜥腳類恐龍，是一個水草豐美的地區，與這些恐龍共生的可能還有肉食性恐龍，但目前還沒有發現相關的記錄。

世界權威恐龍足跡專家、美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁·洛克利教授分析，蘭溪八仙崗的蜥腳類恐龍足跡距今約1億年，為白堊紀的中期。

研究發現這些足跡都由明顯區別的兩部分組成：內部為真足跡，外部圍繞著沉積物的擠壓脊。真足跡上能觀察到清晰的趾痕，尤其是後足跡上的第I、II和III趾，非常強壯，能幫助恐龍更好地抓住地面。

北京首都博物館考古專家陳郁表示，從歷來傳說的天雞足跡，石生蓮花，到格薩爾王足跡等案例表明，越來越多的民間傳說與恐龍足跡有密切的關係。

八仙崗可见清晰的趾印。取自觀察者網
八仙崗可见清晰的趾印。取自觀察者網
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八仙崗足跡推測都為蜥腳類恐龍所留，蜥腳類恐龍足跡距今約1億年，為白堊紀的中期。蜥...
八仙崗足跡推測都為蜥腳類恐龍所留，蜥腳類恐龍足跡距今約1億年，為白堊紀的中期。蜥腳類恐龍是迄今為止陸地上最大的動物，脖子異乎尋常的長，就像今天的長頸鹿一樣，可以吃到樹頂上的葉子。由於身軀過於沉重，長出柱子一般的四肢來支撐身體。取自觀察者網
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八仙崗可见清晰的趾印。取自觀察者網
八仙崗可见清晰的趾印。取自觀察者網
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恐龍八仙北京
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