觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點
今年大陸十一長假期間，剛剛通航的北京大興國際機場成了「網紅」，吸引眾多市民和遊客前去打卡。10月3日，大興機場觀光遊客和旅客比例達到約23：1，大興機場還特別發布「旅遊提示」，建議遊客錯峰出行，儘量避開黃金週高峰時段。
北京青年報導導，傳統意義上的機場，主要是供飛機起降以及供旅客搭乘飛機的交通服務設施。也有不少旅客在機場內外拍照，主要是作旅途留念之用，而不是把機場當成了旅遊景點。但大興機場則不同，不僅是現代化的民航服務設施，也是一處美麗的旅遊景點，所以遊客數量遠超旅客數量。
報導稱，這個總投資人民幣800億元的國際機場，自然會讓不少遊客心存好奇，希望到此一遊。儘管觀光遊客數量遠超旅客數量有特殊原因，但大興機場剛剛通航，旅客人數較少，而十一長假期間又是旅遊高峰期，但大興機場的確具備了多種吸引遊客的元素，很可能成為遊客「常態性打卡」的一處景點。
報導表示，就定位和功能而言，機場和旅遊景點是兩種完全不同的公共場所，而大興機場已經採取了措施，包括特別發佈「旅遊提示」，建議遊客錯峰出行，儘量避開黃金週高峰時段，這種提示很及時也很有必要，有助於避免遊客與旅客「撞車」。
報導指出，接下來，大興機場的旅客會逐漸增多，而遊客很可能有增無減，因此有必要適當借鑒景區的管理思路。例如，可專門規劃出部分區域供遊客參觀遊覽，如果出現遊客「超載」等情況，應該採取事先預約等方式控制遊客數量。
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