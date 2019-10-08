觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



今年大陸十一長假期間，剛剛通航的北京大興國際機場成了「網紅」，吸引眾多市民和遊客前去打卡。10月3日，大興機場觀光遊客和旅客比例達到約23：1，大興機場還特別發布「旅遊提示」，建議遊客錯峰出行，儘量避開黃金週高峰時段。

北京青年報導導，傳統意義上的機場，主要是供飛機起降以及供旅客搭乘飛機的交通服務設施。也有不少旅客在機場內外拍照，主要是作旅途留念之用，而不是把機場當成了旅遊景點。但大興機場則不同，不僅是現代化的民航服務設施，也是一處美麗的旅遊景點，所以遊客數量遠超旅客數量。

報導稱，這個總投資人民幣800億元的國際機場，自然會讓不少遊客心存好奇，希望到此一遊。儘管觀光遊客數量遠超旅客數量有特殊原因，但大興機場剛剛通航，旅客人數較少，而十一長假期間又是旅遊高峰期，但大興機場的確具備了多種吸引遊客的元素，很可能成為遊客「常態性打卡」的一處景點。

報導表示，就定位和功能而言，機場和旅遊景點是兩種完全不同的公共場所，而大興機場已經採取了措施，包括特別發佈「旅遊提示」，建議遊客錯峰出行，儘量避開黃金週高峰時段，這種提示很及時也很有必要，有助於避免遊客與旅客「撞車」。