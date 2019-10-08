親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24聯合報 記者許依晨／即時報導

今年大陸十一長假期間，剛剛通航的北京大興國際機場成了「網紅」，吸引眾多市民和遊客前去打卡。10月3日，大興機場觀光遊客和旅客比例達到約23：1，大興機場還特別發布「旅遊提示」，建議遊客錯峰出行，儘量避開黃金週高峰時段。

北京青年報導導，傳統意義上的機場，主要是供飛機起降以及供旅客搭乘飛機的交通服務設施。也有不少旅客在機場內外拍照，主要是作旅途留念之用，而不是把機場當成了旅遊景點。但大興機場則不同，不僅是現代化的民航服務設施，也是一處美麗的旅遊景點，所以遊客數量遠超旅客數量。

報導稱，這個總投資人民幣800億元的國際機場，自然會讓不少遊客心存好奇，希望到此一遊。儘管觀光遊客數量遠超旅客數量有特殊原因，但大興機場剛剛通航，旅客人數較少，而十一長假期間又是旅遊高峰期，但大興機場的確具備了多種吸引遊客的元素，很可能成為遊客「常態性打卡」的一處景點。

報導表示，就定位和功能而言，機場和旅遊景點是兩種完全不同的公共場所，而大興機場已經採取了措施，包括特別發佈「旅遊提示」，建議遊客錯峰出行，儘量避開黃金週高峰時段，這種提示很及時也很有必要，有助於避免遊客與旅客「撞車」。

報導指出，接下來，大興機場的旅客會逐漸增多，而遊客很可能有增無減，因此有必要適當借鑒景區的管理思路。例如，可專門規劃出部分區域供遊客參觀遊覽，如果出現遊客「超載」等情況，應該採取事先預約等方式控制遊客數量。

十一長假期間，許多市民不出京城「旅遊」，反去剛剛通航的北京大興機場打卡，讓大興機...
十一長假期間，許多市民不出京城「旅遊」，反去剛剛通航的北京大興機場打卡，讓大興機場瞬間晉升「網紅」。 中國新聞社
分享

大興機場北京
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

刷臉支付乏人問津 陸民擔心成「行走的密碼」

2019-10-08 11:06

史上「最敷衍樂園」爆紅 陸網友︰看完片超想去

2019-10-08 11:05

陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05

諾獎呼聲與村上春樹並列 這位湖南女作家在大陸卻沒多少人知道

2019-10-08 11:00

鐵拐李棒打呂洞賓的浙江八仙遺跡 原來是恐龍足跡

2019-10-08 10:55

長壽之城上海百歲人瑞2657人

2019-10-08 02:13

仙都祭黃帝 兩岸上千人參與

2019-10-08 02:13

亞太5大旅行地 陸客仍占最多

2019-10-08 02:13

成都地鐵6號線 全線貫通

2019-10-08 02:12

十一出遊熱 鐵路載運上億人次

2019-10-08 02:12

福建龍潭村 掀古宅文創復興

2019-10-08 02:11

紀念媽祖升天 信眾齊聚「第一行宮」

2019-10-08 02:11

環騎海南島 單車迷新風潮

2019-10-08 02:11

世界旅遊小姐 67國佳麗拚場

2019-10-08 02:10

湖北鄂州／梁子湖三絕 名揚天下

2019-10-08 00:31

湖北鄂州／太和鎮巡禮 徜徉時光隧道

2019-10-08 00:30

湖北鄂州／楚魚香生態園 用音樂養魚

2019-10-08 00:29

湖北鄂州／華容布貼 鄂州非遺

2019-10-08 00:29

超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55

9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭

2019-10-07 21:44

「十一」長假 訪港人數跌30%

2019-10-07 21:42

陸十一連假 大陸與港澳台出入境人數首度下降

2019-10-07 21:09

「來抓我吧」吉林省25歲男燒大陸國旗 立刻被捕

2019-10-07 15:11

中國女作家殘雪成諾獎熱門人選 作品被認為最接近魯迅

2019-10-07 14:49

陽澄湖蟹產量大增 大碼貨更吃香

2019-10-07 14:48

重慶寵十一旅客「騰出一座城」 還籲本地居民錯峰出行

2019-10-07 14:46

十一假期叫外賣 生煎、熱乾麵、肉夾饃賣最好

2019-10-07 14:44

杭州小學生手繪周邊遊攻略 兩日遊僅803元

2019-10-07 14:44

黃牛1杯喊價300元…周杰倫MV奶茶店搖身西湖網紅點

2019-10-07 14:41

億人瘋唱何日君再來 軍中情人鄧麗君的故鄉為何沒人要來了？

2019-10-07 11:00

湖北鄂州／嘆為觀止奇景 萬里長江第一閣 觀音閣

2019-10-07 02:13

湖北鄂州／孫權廣場 吳大帝雕像矗立

2019-10-07 02:12

湖北鄂州／文化瑰寶 怡亭銘摩崖石刻

2019-10-07 02:12

湖北鄂州／中華一絕麥稈畫 展現璀璨藝術

2019-10-07 02:11

深圳大沙河生態長廊試運行

2019-10-07 02:08

烏魯木齊 打造26小時全域遊

2019-10-07 02:07

西湖又擠爆 周杰倫加持網紅點

2019-10-07 02:07

陽澄湖蟹肥了 饕客買大碼貨

2019-10-06 23:42

NBA火箭總管挺港惹議 陸駐休士頓總領事館要求澄清

2019-10-06 23:27
看更多

熱門文章

「來抓我吧」吉林省25歲男燒大陸國旗 立刻被捕

2019-10-07 15:11

為拿八萬元紅包 新娘磕頭上百次「雙膝跪紅」

2019-10-07 14:37

影／香港「禁蒙面法」上路 拘捕行動展開

2019-10-07 13:31

衝突再起！香港示威者聚集旺角警署外擲物 警射催淚彈

2019-10-07 20:13

9名陸客被困新疆沙漠36小時 獲救後崩潰大哭

2019-10-07 21:44

前港督彭定康批林鄭月娥「瘋了」 陸駐港公署：應照鏡子

2019-10-07 19:24

專家：共軍已就香港局勢作準備 但暫不介入

2019-10-07 17:58

大如北極熊！非洲豬瘟後遺症 中國農家流行養「巨豬」

2019-10-07 14:49

香港頒行禁蒙面法 網友笑推這個髮型超流行

2019-10-07 12:19

港鐵13車站今仍關閉、輕鐵4條路線暫停 府呼籲彈性上班上課

2019-10-08 08:48

超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55

台大連儂牆遭毀損 陸觀光客遭限制出境

2019-10-07 20:39

新界多處成重災區！黃埔防暴警推撞在場人士 總督察一度拔佩槍

2019-10-08 09:10

香港反送中示威 多處地鐵站遭侵入破壞

2019-10-07 23:29

NBA挺港掀波 陸暴怒封殺火箭

2019-10-08 00:05

解放軍大聲公示警 反送中遊行緊繃

2019-10-07 18:14

遭司機拒絕下車如廁 老翁獨走高速公路2天餓暈

2019-10-07 15:51

NBA火箭隊總經理挺港自由 遭大陸全面封殺

2019-10-07 11:27

談及香港 李顯龍：港府需積極解決潛在社會問題

2019-10-07 23:57

台大連儂牆遭毀損 警逮陸客並將追究是否有人教唆

2019-10-07 16:56

央視快評：火箭隊莫雷傷害中國人民注定要付出代價

2019-10-07 17:49

被陸禁播 「南方四賤客」道歉超酸：習近平一點都不像維尼

2019-10-08 10:14

陸十一連假 大陸與港澳台出入境人數首度下降

2019-10-07 21:09

禁蒙面法第3天 港抗爭不停

2019-10-08 00:05

陸十一長假 消費成長創新低！

2019-10-08 00:05

首宗違禁蒙面法案 1男1女准保釋 須守宵禁令

2019-10-07 11:49

禁蒙面法後首上學日 港教育局要求通報戴口罩學生人數

2019-10-07 15:10

NBA大老闆挺火箭隊總經理莫雷有言論自由

2019-10-08 09:20

不曉得港人為何戴口罩？柯文哲：自己只是開玩笑

2019-10-08 10:09

「十一」長假 訪港人數跌30%

2019-10-07 21:42

重慶寵十一旅客「騰出一座城」 還籲本地居民錯峰出行

2019-10-07 14:46

禁蒙面法實施後....港醫生指有人生病也不敢戴口罩

2019-10-07 11:26

陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05

黃牛1杯喊價300元…周杰倫MV奶茶店搖身西湖網紅點

2019-10-07 14:41

陸十一連假共7.52億人次出遊 再創新高

2019-10-07 19:54

傳港府將「禁網」 林鄭：無計畫再引「緊急法」推新法

2019-10-08 10:35

中國女作家殘雪成諾獎熱門人選 作品被認為最接近魯迅

2019-10-07 14:49

觀光客和旅客比23：1 北京新機場竟成網紅打卡點

2019-10-08 10:24

反送中示威激烈 香港聯貸總額卻飆新高原因是…

2019-10-07 20:16

「市場在大陸」 漁業大老帶台生西進

2019-10-08 02:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top