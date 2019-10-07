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超人民幣50億元！ 大陸史上最強「國慶」檔電影票房

2019-10-07 23:55聯合報 記者賴錦宏／即時報導

超過人民幣50億元！今年的大陸十一假期見證了「史上最強國慶檔」電影票房。

中共商務部10月7日發布的數據顯示，十一黃金周期間，一批政策「主旋律」影片引發「國慶」觀影熱潮，大陸全國電影票房總收入突破人民幣40億元，比去年同期增長1倍以上，創下十一黃金周票房紀錄。

21世紀經濟報導，截至10月7日晚，「國慶檔」檔總票房已超過人民幣50億元！這主要由《我和我的祖國》《中國機長》《攀登者》三部主旋律大片貢獻。在這三部影片的票房拉動下，截至10月3日，2019年全國累計票房已突破人民幣500億元，僅用時276天創造年票房最快破人民幣500億元紀錄。

事實上，早在這些影片上映之前，高企的預售票房和「想看」數量就顯示了今年「國慶」檔的巨大潛力。多家券商在節前就給出了人民幣40億以上的「國慶」檔票房預測，一眾影視股也在節前便開始上漲。

連日來，隨著十一檔票房不斷創出新高，熱門影片背後潛伏的影視股也被人們津津樂道。

然而，十一檔大熱，便意味著陸股股民「看片炒股」的好時機嗎？10月7日晚，上海電影、文投控股公告的電影票房收益數據，或許正是一個提醒。

當日，上海電影公告稱，預計截至10月6日來源於電影《攀登者》的綜合收益暫為人民幣700萬元至1700萬元。文投控股則公告稱，截至10月6日投資於《我和我的祖國》所產生的票房分賬收益暫為人民幣185萬元至205萬元之間。

與數十億人民幣的票房相比，上市公司分賬比例之小顯而易見。

2019年國慶檔創造了中國大陸電影新紀錄：截至10月7日21世紀經濟報導記者發稿，「國慶」檔電影票房累計已超過人民幣50億元。新華社報導指出，這是中國電影產業化改革以來票房最高的「國慶」檔。

今年「國慶」檔票房的票房紀錄主要由《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》三部主旋律大片貢獻。國家廣電總局專資辦旗下的中國電影票房APP數據顯示，截至10月7日晚，《我和我的祖國》票房達人民幣22.12億元，《中國機長》為人民幣19.65億元，《攀登者》為人民幣8.20億元，三部主旋律大片票房共計已達人民幣49.97億元。加上「國慶」期間上映的其他電影，十一檔總票房已超過人民幣50億元。

今年中共「國慶」檔票房的票房紀錄由《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》三部...
今年中共「國慶」檔票房的票房紀錄由《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》三部主旋律大片，票房超過人民幣50億元。（新浪新聞）
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