陸運砂船翻12人失聯 台港陸聯手救援

2019-10-08 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄報導



陸籍「東泓」輪運砂船在海面翻覆，船上十二人失蹤。 圖／海巡署提供 分享 facebook

兩艘大陸河川等級運砂船疑似因風浪太大發生船難，六日在台灣海峽中線發出求救訊號，台灣、大陸與香港三地聯手救援，沉沒入海的「嘉良」輪上十三人被漁船救起，另艘「東泓」輪擱淺翻覆，船上十二人全失聯，海巡署澎湖艦與高雄艦接力前往事發地救援，今天持續協尋。

近日海上風浪大，前天海上陣風達十級、浪高六米，台灣海峽中線海域傳出兩艘貨船沉沒與翻覆意外。海巡署艦隊分署澎湖海巡隊指出，六日接獲國搜中心通報，兩艘陸船在「台灣灘」海域發出求救信號，兩船分別是「嘉良」輪（船上十三人）與「東泓」輪（船上十二人）。

澎湖距離求救地點「台灣灘」約一百浬，航行時間需要七至八小時。得知求救訊息後，澎湖隊派遣澎湖艦參與搜救，香港出動定翼機，中國大陸則派遣六千噸級「南海救101號」及直升機聯合救援。

澎湖海巡隊指出，澎湖艦抵達失事海域時透過無線電得知，「嘉良」輪已沉沒入海，所幸船上十三人均被海上作業漁船救起；搜救人員趕往另艘「東泓」失事地，抵達時船隻已翻覆，海面未見求救船員，陸方「南海救101號」也在現場救援，香港定翼機則因油料不足先離去。陸方曾派人敲打船體，初步沒有得到受困人員回應，因海象持續惡劣，現場由「南海救101號」戒護，澎湖艦在附近海域擴大搜尋。

澎湖海巡隊初步確認兩艘運砂船是陸方貨船，十二名失聯船員來自大陸。海巡人員目測指出，翻覆的「東泓」輪是球型艏平底單艙雙車雙舵，噸數應是一般江河級運砂船，不知何故出現在失事海域，因逢海象惡劣，船隻翻覆時仍在下錨狀態，船上人員可能因此措手不及。

海巡署表示，考量海象惡劣，五百噸級澎湖艦先行折返，艦隊分署改派三千噸級高雄艦前往「台灣灘」，在黃金七十二小時內持續搜救失聯船員。