十一出遊熱 鐵路載運上億人次

2019-10-08 02:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸十一長假臨近尾聲，多地迎來旅客返程高峰。圖為6日旅客在貴陽火車站準備出站。 （新華社） 分享 facebook 中國國家鐵路集團有限公司獲透露，今年十一黃金周運輸啟動以來，已累計發送旅客逾1億人次。10月7日，十一假期進入最後一天，鐵路湧現返程客流高峰，當日預計發送旅客1679萬人次，加開旅客列車1260列，是十一假期加開列車數量最多的一天。

中新社報導，為應對返程客流高峰，大陸各地鐵路部門千方百計挖掘運輸潛力，在熱門方向增開旅客列車，助力廣大旅客順利返程。十一黃金周期間，長三角地區增設快捷通道，新增多台安檢、驗證設備；濟南增開「急客通道」和退改簽窗口，方便高峰時段旅客快速進站乘車。

哈爾濱局、上海局、南昌局集團公司與管內主要旅遊城市交通、旅遊部門對接，延長公交、地鐵開行時間，加密接駁車次，在進站口、售票廳、檢票口、站台等關鍵處所增加工作力量，開展志願服務，引導旅客有序乘降。

呼和浩特在重點車站投入30餘套人臉識別閘機，旅客刷臉進站通過時間從平均8秒縮短至3秒，呼和浩特局集團公司針對前往額濟納胡楊林景區遊客持續增長的情況，對呼和浩特至額濟納的旅客列車擴編加掛，有效提升運能。

武漢局集團公司加開去往南京、宜昌、荊州、天門、襄陽等方向旅客列車114列，對37列動車組重聯運行。廣州局集團公司加開前往廣州、深圳、長沙等方向普速列車57列、動車組列車20列。成都局集團公司加開旅客列車153列，安排開行47列夜間動車組，部分旅遊城市高鐵最晚零點以後發車，為遊客返程提供便利。

統計數字顯示，10月6日，全大陸鐵路發送旅客1463.5萬人次，同比增長6.1%。