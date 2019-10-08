仙都祭黃帝 兩岸上千人參與

2019-10-08 02:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



10月7日，正值農曆九月初九重陽佳節，海峽兩岸共祭軒轅黃帝「己亥（2019）年中國．仙都祭祀軒轅黃帝大典」在浙江縉雲仙都黃帝祠宇舉行。台灣同胞、海外僑胞，專家學者、企業界等社會各界代表1000餘人齊聚仙都，共同緬懷中華民族人文始祖軒轅黃帝，表達中華兒女期冀民族復興的崇高夢想。

上午9時50分，寓意黃帝「九五之尊、至高至上，全體參祭人員肅立」，祭祀大典在莊嚴嘹亮的長號聲中拉開序幕。伴著古韻悠揚的樂曲聲，依次向軒轅黃帝敬上高香、敬獻花籃，敬獻美酒，恭讀完祭文，全體參祭人員向軒轅黃帝像行三鞠躬禮。

軒轅黃帝是中華民族的人文始祖，是海內外中華兒女共同的精神紐帶。縉雲仙都祭祀軒轅黃帝歷史悠久，早在夏商周時期，當地百姓就將鼎湖峰作為始祖軒轅黃帝頂禮祭拜。東漢時期就有祭拜軒轅黃帝的記載，唐天寶七年，唐玄宗李隆基賜改縉雲山為仙都山、縉雲堂為黃帝祠宇，與陝西黃帝陵形成歷史上著名的「北陵南祠」格局。

在長期的歷史實踐中，仙都黃帝祠宇祭祀軒轅黃帝典禮已形成一定的規模、格式和禮儀，每年清明節為民祭，重陽節為公祭。典禮採用「禘禮」的規格，結合縉雲當地的傳統民俗，以傳統與現代、禮與樂相結合的方式進行。目前，縉雲仙都軒轅黃帝祭典已成為炎黃子孫宣示「民族認同、血脈認同、文化認同」的精神高地。

今年軒轅黃帝祭祀大典以「同根同祖，兩岸共祭」為主題，包括中國國民黨前代主席林政則在內的300多台灣同胞以及70餘海外僑胞參加今年的祭典活動。活動期間，除傳統保留活動「縉雲燒餅節」外，縉雲縣政府還推出「鄉愁．鄉業．鄉村」2019年兩岸農文旅融合發展論壇、海峽兩岸李陽冰書法研討會暨書法名家「朝宗祭祖仙都行」采風活動、「華夏同根，曲韻情深」戲曲音樂會、優秀戲劇劇團展演等系列活動，「尋夢鄉愁」系列鄉村旅遊季也於同天啟動。