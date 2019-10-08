世界旅遊小姐 67國佳麗拚場

2019-10-08 02:10 聯合報 （ 新華社）



2019世界旅遊小姐全球總決賽頒獎盛典，10月6日在山東青島舉行。來自67個國家和地區的佳麗在民族服裝、泳裝、晚裝以及才藝展示環節各展風采，最終來自墨西哥和加拿大的兩名選手分獲冠亞軍，中國選手譚若依獲得季軍。