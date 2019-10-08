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環騎海南島 單車迷新風潮

2019-10-08 02:11聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

由於風光優美、道路狀況良好、騎行難度適中，「環海南島」騎行活動以「東方夏威夷」般的熱帶風情著稱，已成為眾多騎行愛好者心目中的「夢幻級」經典線路。

新華社報導，選擇以騎行方式奔向天涯海角的人正如雨後春筍般不斷湧現。今年65歲的尹祖平已在海南島生活了40多年，因為經常騎車旅行，人送外號「逍遙哥」。這是他第三次環島騎行，從2013年第一次環島騎行起，「逍遙哥」就迷上了這種旅行方式。

來自深圳的柴天聖和胡月今年9月剛剛結婚，倆人平時都喜歡戶外運動，這次他們將環海南島騎行作為蜜月之旅。

來自杭州的陳日華今年剛剛大學畢業，之前經常跑馬拉松，騎行方面還是新手，環海南島是他第一次長途騎行。「能夠完成7天的環島騎行多虧身邊隊友的幫助，這次旅行結交了許多愛騎行的朋友，讓我的世界閃耀著正能量，每當我騎不動的時候，只要瞅一眼這些朋友就有了動力，他們無形中成為我學習和模倣的榜樣。」陳日華說。

如今選擇環海南島騎行旅遊的人數逐年增加，這要得益於環海南島國際公路自行車賽連續13年的舉辦。據不完全統計，近幾年，每年都有數千名國內外「驢友」來海南參加騎行嘉年華活動。

海南省自行車協會副會長嚴春江表示，騎行不僅環保健身，而且是一種對傳統旅遊方式的解構。騎行上路，想停就停，想走就走，換一種隨性的心情或許更能捕捉到美景，領略別樣的風情。

2017年，環海南島國際公路自行車賽被國家體育總局和原國家旅遊局共同命名為「體育旅遊精品賽事」。

「環海南島國際公路自行車賽充分發揮品牌賽事的影響力和示範效應，促進賽事活動與旅遊深度融合，形成了『島內群眾騎起來，島外遊客騎進來，賽事景區串起來，騎遊產品賣起來』的新格局。」海南省旅遊和文化廣電體育廳競技體育處處長劉平久說。

自行車體育環島
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