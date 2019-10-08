紀念媽祖升天 信眾齊聚「第一行宮」

2019-10-08 02:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



7日，農曆九月初九，是媽祖羽化升天1032周年紀念日，數百名兩岸信眾齊聚有「媽祖第一行宮」美譽的福建寧德市霞浦縣松山天后行宮。

中新社報導，前來參加紀念活動的台灣新港奉天宮董事陳炳村稱，松山天后行宮歷史悠久、媽祖信仰濃厚，希望兩宮的交流能夠進一步推動閩台的文化交流。 當天上午，松山天后行宮彩旗飄揚，鞭炮齊鳴；祭台上安放著霞浦松山天后行宮、台灣新港奉天宮、台灣北港朝天宮等兩岸三尊媽祖金身，兩岸信眾統一著裝、身披綬帶，向媽祖金身行三跪九叩之禮，依次完成迎神、上香、初獻、亞獻、終獻、誦讀祈告文等傳統祭祀禮儀。

活動現場，兩岸信眾還放飛和平鴿，祈兩岸和平。作為媽祖信俗的重要傳播地，霞浦松山天后行宮是大陸古建築中現存歷史悠久、規格較高的祭祀海神廟宇，距今已有近千年歷史，2005年被福建省人民政府公布為省級文物保護單位。據考證，這是繼湄洲祖廟之後的第一個天后行宮，故有「媽祖行宮之尊」的美譽。

霞浦松山天后行宮董事會秘書長陳傑說，近年來松山天后行宮的海內外進香團及香客達30餘萬人次，其中台灣的進香團和香客占三分之一；該宮媽祖金身多次應邀赴台巡安，互動頻繁，今年12月下旬將再度赴台巡安。

媽祖信仰在台灣傳播廣泛，2000多座媽祖廟遍布台灣，三分之二的台灣民眾都信仰媽祖。近年來，松山天后行宮先後與台灣新港奉天宮、北港朝天宮、大甲鎮瀾宮、松山慈佑宮等締結為友好宮廟，媽祖文化已成為兩岸交流互動的橋梁。