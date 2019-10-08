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福建龍潭村 掀古宅文創復興

2019-10-08 02:11聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

福建屏南縣熙嶺鄉龍潭村，2017年5月，在當地政府支持下，龍潭村開始「拯救老屋」、復興古村，一座座荒廢的老宅被認領修繕後，既保存村莊原有風貌，又發展新興業態。

新華社報導，龍潭村是一個隱身於閩東的傳統古村落，文化底蘊深厚。但由於人均耕地少，村民只能外出務工，原本1400多人的村莊一度只有200多人留守。

「我們村原來有120多棟明清建築。由於建造年代久遠，並不適於人們居住，繼續保存需要重金修繕，拆除重建又於心不忍，取捨之間，只能看著古民居被歲月慢慢侵蝕。」村支書陳孝鎮感慨地說。

2017年5月，在當地政府支持下，針對古宅多為土木結構的特點，聘請老工匠藝人，採取傳統工藝修復。村裡還創新推出「認租15年」運作機制，以吸引社會資金修繕古民居。

來自北京的何素珍放棄都市生活，來到龍潭村定居，將已廢棄多年的老院落改造成文創空間—「悠然之家」。在村裡，何素珍和村民一起從零基礎開始學習油畫，邊畫畫邊經營文創空間。「這裡的民風淳樸，人情味濃，相處融合十分自然，不感覺有絲毫隔閡。」

為了「活化」文化遺產，龍潭村在保護開發傳統村落同時，也注重傳統文化的挖掘傳承。龍潭村保留著國家級非物質文化遺產四平戲，這個劇種一直代代口傳，導致眾多劇本遺失。為此，龍潭建起四平戲博物館。

人來了，村活了，業興了。許多在外的村民開始返鄉創業，或出租閒置院落，或成為文創項目員工，或自營餐飲、民宿、傳統手工藝等項目。龍潭村這個獨具韻味的古村落正煥發著新魅力。

文創遺產
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