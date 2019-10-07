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陽澄湖蟹產量大增 大碼貨更吃香

2019-10-07 14:48世界日報 上海7日電

陽澄湖蟹肥了 饕客買大碼貨 中央社
陽澄湖蟹肥了 饕客買大碼貨 中央社
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蘇州秋風驟起，遊客們的出遊熱情依舊不減。陽澄湖畔，大量遊客特意前來賞秋景、品鮮蟹。由於今年大規格陽澄湖蟹的產量增加且售價降低，民眾開始偏好購買「大碼」的大閘蟹

中新社報導，陽澄湖大閘蟹是大閘蟹中的佼佼者，每年秋季大閘蟹開捕後，都是陽澄湖蟹農最忙碌的時期。十一假期，蟹農顧敏每天都會發出200至300份大閘蟹。他坦言：「近期銷量比去年同期要低了三分之一」。今年十一期間陽澄湖大閘蟹的市場不是特別好。「但因為電商平台越來越發達，我們手上也有不少老客戶，所以整體銷量與去年持平」。

在蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會新聞發言人姚水生看來，今年陽澄湖大閘蟹「天時不利」。「今年陽澄湖大閘蟹的開捕時間在中秋節之後，錯過了中秋這一銷售黃金期」。

儘管「天時不利」，陽澄湖大閘蟹仍占有地利與人和。蘇州市陽澄湖生態休閑旅遊度假區社會事業辦公室副主任余夏蓮介紹，十一假期，每天到陽澄湖邊旅遊的遊客數同比增長了約一成，「大家吃蟹的熱情很高，帶動了當地大閘蟹的銷量」。

此外，民眾對陽澄湖大閘蟹的需求還有所「加碼」。姚水生表示：「隨著陽澄湖水質的改善和養殖技術的成熟，今年有大量三兩以上的大閘蟹供應市場，價格也比往年更便宜。所以今年大家都愛買『大』閘蟹。」

顧敏介紹：「今年三兩到四兩的大閘蟹每斤的出水批發價為120元，比去年的160元便宜了四分之一。加上大家生活條件改善了，所以都愛買大蟹解饞。」

他統計了一下近期的銷售情況發現：「今年賣出最多的是二兩五到三兩五規格的蟹，不再是以往一兩五到二兩五左右的蟹」。目前，顧敏等人正在積極謀劃即將到來的重陽節，準備打出一場翻身仗。

大閘蟹中秋節愛買
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