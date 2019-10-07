中國女作家殘雪成諾獎熱門人選 作品被認為最接近魯迅

2019-10-07 14:49 世界日報 北京7日電



中國女作家成諾獎熱門人選有人稱她"最接近"魯迅 (取材自長沙晚報) 分享 facebook

諾貝爾文學獎將於10日頒獎，中國女作家殘雪被視為熱門人選。殘雪在美國、日本文學界備受重視，被認為是「20世紀中葉以來中國文學最具創造性的作家之一」。有人說，殘雪是目前為止中國最接近魯迅的一個作家。

在英國博彩公司NicerOdds的賠率榜上，中國作家殘雪高居第三名，與日本著名作家村上春樹並列，其他上榜的中國作家包括13名的余華，和詩人楊煉。

綜合媒體報導，出生於湖南的殘雪，本名鄧小華。自1985年首次發表小說以來，殘雪至今已寫出600萬字作品，是在國外被翻譯出版最多的中國女作家。她的小說成為哈佛、康乃爾、哥倫比亞等大學及日本東京中央大學、國學院大學的文學教材，作品在美國和日本等國多次被入選世界優秀小說選集。

殘雪被譽為先鋒派文學的代表人物，代表作有《山上的小屋》、《黃泥街》、《蒼老的浮雲》、《五香街》、《最後的情人》等，是最具世界影響力的當代中國作家。

美國作家蘇珊桑塔格（Susan Sontag）說：「如果要我說出誰是中國最好的作家，我會毫不猶豫地說『殘雪』。雖然，可能只有萬分之一的中國人聽說過她。」

還有人認為，從各個層面上來說，殘雪是目前為止中國最接近魯迅的一個作家。

諾貝爾文學獎因評審機構瑞典文學院的醜聞，2018年沒有公布獲獎者，今年將同時公布2018年和2019年的獲獎者。這座獎項也被認為存在考慮地區平衡的傾向，中東及非洲已十年以上沒有獲獎者。