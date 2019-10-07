重慶寵十一旅客「騰出一座城」 還籲本地居民錯峰出行

2019-10-07 14:46 世界日報 北京7日電



重慶甜美寵愛外地遊客，當地居民魔性回應笑翻全網。 (取材自觀察者網) 分享 facebook

今年十一期間，重慶再次成為了人氣爆棚旅遊目的地，而為了向外地遊客提供最佳服務，當地相關部門還在一天之內多次對重慶市民的手機發送溫馨提示，呼籲本地居民錯峰出行。除了官方貼心接待，當地居民的魔性回應也笑翻全網，還打趣說，重慶市民要是不出個門，遊客哪兒能欣賞到重慶妹子的風采。

觀察者網報導，重慶今年十一各個著名旅遊景點人氣爆棚，放假首日，解放碑區域人流量就達到40萬人次，朝天門區域人流量達到40萬人次，洪崖洞遊客接待量達到14萬人次。為了緩解客流壓力和保障秩序穩定安全，重慶相關部門使出了各式操作，包括分層控制、進出分流、外圍疏導等。

據報導，為保障外地遊客的旅遊質量和人身安全，重慶市公安局、市文化旅遊委從3日開始化身「複讀機」，接連不斷向持有重慶手機號的用戶群發短信呼籲市民錯峰出行，為遊客提供遊覽方便，展示本市市民良好形象。而這些呼籲錯峰出行的短信，也獲得重慶當地市民的理解與支持。

重慶的這波「實力寵粉」，更著實讓不少遊客受寵若驚，「要看洪崖洞，給你『封』了一座橋；要看輕軌穿樓，給你修建一個觀景台；怕火鍋辣，給你清湯、微辣和鴛鴦鍋……現在過十一，給你騰出一座城，這樣人性化的城市只有重慶了！」

有網友笑稱，重慶為了寵粉實行「雙標」政策。對外地遊客是「逛山城、觀紅岩、覽三峽、遊農村、賞夜景、看雜技、品火鍋、泡溫泉」對本地市民則是「莫出門！莫出門！莫出門！一天至少要嘮三遍以上。」