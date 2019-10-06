NBA火箭總管挺港惹議 陸駐休士頓總領事館要求澄清

2019-10-06 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



美國職籃NBA休士頓火箭隊總管莫雷5日在個人推特上發文，並附上寫有「FIGHT FOR FREEDOM（為自由而戰）」、「STAND WITH HONG KONG（力挺香港）」等字眼的圖片，中國大陸駐休士頓總領事館6日表示，已向火箭隊提出嚴正交涉，並要該球隊作出澄清，消除惡劣影響。

中國大陸駐休士頓總領事館以發言人的名義表示，「對於莫雷發表錯誤涉港言論表示震驚和強烈不滿，已經向火箭隊提出嚴正交涉要求該隊作出澄清，立即糾正錯誤，並採取切實措施，消除惡劣影響」。

中國大陸駐休士頓總領事館發言人表示，「當前，止暴制亂、恢復秩序是香港社會各界最廣泛的共識和最強烈的呼籲，任何一個有良知的人都應支持香港特區政府為維護香港社會穩定做出的努力」。

除了大陸官方的回應以外，多間大陸企業也紛紛表態。騰訊體育也在其官方微博指出，騰訊體育將暫停火箭隊的比賽直播與資訊報導。從昨天起，選擇火箭隊的會員球迷已陸續收到提示資訊：「如希望更換支持的主隊，我們將為你安排調整。」

中國大陸知名的運動品牌李寧今日（6日） 在微博發表聲明，稱「李寧公司堅決反對並抵制一切損害國家利益的行為。我們已中止與休斯頓火箭隊相關合作，並將持續敦促火箭隊針對該事件給予明確答覆。」