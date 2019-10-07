烏魯木齊 打造26小時全域遊

2019-10-07 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



十一長假期間，遊人在烏魯木齊市大巴扎景區購物。 （新華社） 分享 facebook 「十一」黃金周，新疆烏魯木齊成為新熱門旅遊目的地。目前，該市正在打造「26小時全域遊」，使遊客有更充足的時間享受更豐富的旅遊體驗。

中新社報導，據攜程旅遊網日前發布的「2019國慶假期旅游出行趨勢預測報告」，烏魯木齊躋身中國國內十大熱門目的地城市之列，搜索增幅列全國第一。在「跟團遊目的地城市」、「私家團目的地城市」排名中，烏魯木齊分列第六和第三。

中新社報導，作為新疆首府，烏魯木齊市以地理優勢成為赴新疆旅遊、中轉歐亞地區的第一站。目前，該市正在打造「26小時全域遊」，使遊客有更充足的時間享受更豐富的旅遊體驗。

屬東六時區的烏魯木齊與北京存在2小時時差，且因獨特的地理自然條件，日照時間較長，彷彿「多」出了2小時。業界人士馬旭說，「26小時」是從遊客體驗角度出發，讓「多」出的2小時有更優旅遊體驗很重要。

烏魯木齊德匯萬達廣場在「十一」黃金周舉辦「新疆好物節」展銷活動，遊客在逛商場的同時，能近距離觀看民族刺繡製作、特色美食製作等。夜幕降臨後，廣場內「五一夜市」煙火氣十足，各類特色美食滿足食客們的味蕾。

夜間旅遊是「26小時全域遊」中的重要內容，烏魯木齊市正在加強夜間旅遊產品的打造，夜市、夜間旅遊演藝活動、景區夜遊項目逐漸增多。

全域旅遊產品展現出烏魯木齊現代化、年輕化的全域旅遊品牌形象，也有效地助推烏魯木齊旅遊升級。據烏魯木齊市文化和旅遊局數據顯示，今年1至8月，烏魯木齊市累計接待遊客逾5500萬人次，旅遊總收入超820億元人民幣。其中接待大陸國內過夜遊客超1800萬人次，同比增長近40%；接待一日遊遊客超3700萬人次，同比增長超52%。

烏魯木齊市文化和旅遊局相關官員稱，過夜遊客與一日遊遊客增加，說明烏魯木齊從旅遊集散地向目的地轉變。今夏，烏魯木齊通過發布旅遊指南、精品線路、手繪旅遊地圖、自駕遊等產品，使遊客能在全域旅遊中玩得更精細、豐富。