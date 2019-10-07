湖北鄂州／中華一絕麥稈畫 展現璀璨藝術

2019-10-07 02:11 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北鄂州報導



麥稈畫用料安全環保，形象生動逼真。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 麥稈畫是中國獨有的特色工藝品之一，和一般用紙筆作畫不同，麥稈畫取材於小麥稈，經蒸、煮、浸、剖、刮、碾、貼、剪、燙、粘貼、組合等十幾道工序製作完成，被稱為「中華一絕」、「中國手工藝術精品」，有極高的收藏價值。鄂州梁子湖人范文杰，為了作好麥稈畫，努力鑽研，遍訪名師。在他的帶動下，鄂州的麥稈畫在大陸享有盛名。

有「湖北民間工藝技能傳承大師」稱號的范文杰，是農民藝術家。他初見麥稈畫時，已經21歲，立即被這種中國獨有的藝術形式吸引，尤其喜歡麥稈的色澤。麥稈畫不僅工序多，且製作過程複雜；一幅好的麥稈畫，需要掌握剪紙、油畫、國畫、版畫和雕刻在內的各種美術技能。范文杰當年為了仿製北宋名家崔白的「寒雀圖」，花了3個月時間，僅鳥的羽毛就剪了上萬片。

「中華一絕」麥稈畫 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 麥稈畫又稱麥草畫、麥燙畫等，始於隋唐時代，源於古中原地區，雖來自民間，因其作為皇家貢品，故十分稀罕。

相傳清乾隆年間，四海升平，萬國來朝。一日，榜葛剌國進貢「神獸麒麟」，後證實為長頸鹿。既見麒麟，乾隆帝龍顏大悅，欲觀神獸躍動之姿。奈何韁繩既解，神獸受驚，竟追著乾隆帝跑；此時忽有一宮女前來，手持一幅畫做為遮擋之物，神獸驀然止步，情緒漸漸平復，甚至嘗試啃食畫中樹葉。乾隆問宮女，此為何物？宮女答道：「此物為麥草畫，乃奴婢故鄉所產，以解奴婢思鄉之苦。」後來宮廷藏品傳入民間，麥稈畫便成了民間收藏人士的喜好之物。

麥稈畫用料安全環保，形象生動逼真，在畫面風格上，以民間傳統工藝為本，努力追求時代特色；在色彩運用上，以麥稈自然色為主調，點綴少許明快色彩而富於變化，配以紅與黑相間的網底，使其渾然一體，給人一種返璞歸真的藝術享受。