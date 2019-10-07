湖北鄂州／文化瑰寶 怡亭銘摩崖石刻

2019-10-07 02:12 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北鄂州報導



鄂州沿江一帶三大「奇石景觀」之一：怡亭銘摩崖石刻。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 鄂州市老城區小北門外長江南岸邊，有一塊東西長3.8公尺、南北寬3.3公尺的天然岩石，舊名觀音崖，因形狀似猴，俗稱猴子石。它東望江心的龍蟠磯，西瞰西山腳下的釣魚台，是鄂州城區沿江一帶的三大「奇石景觀」之一。岩石上刻有「怡亭銘」，即唐代石刻「怡亭銘摩崖石刻」。

該石刻是唐代著名書法家李陽冰篆書倖存在世的唯一原刻，具有很高的歷史與藝術價值。

唐永泰年間，裴鶠在此地建亭，李陽冰命名為「怡亭」，並用小篆書寫了序言，由裴虯撰寫銘文，李莒用隸體書寫銘、款，一併刻於石上，被宋人蔣之奇稱為「三絕」。

石刻在岩石北面，有李陽冰的篆書「怡亭銘並序」，及李莒的隸銘、江恂隸書題記等銘刻。石刻平面呈橫長方形，由篆隸兩種書體組成，共78字。石刻下還有清代金石家巴慰祖題名隸書：「歙巴慰祖，著舟於此，遍覽舊跡，得元次山題名於郎亭山下島中，水落始見，留連十有七日，手拓諸摩崖而去，同游蘇門陶石，即時則乾隆五十一年之孟春也」，共計62字。

此銘在宋歐陽修「集古錄」、「大明一統志」、清錢大昕「潛研堂金石文跋尾」、吳榮光「筠清館金石記」、瞿中溶「古泉山館金石文編」中皆有記述。由於常被江水淹沒，歷代傳拓較少。現怡亭為重建，以保存石刻。

說起怡亭銘摩崖石刻，先要提及「吳王散花灘」。西元221年，吳王孫權建都武昌。其實，觀音崖處有不少逶迤起伏的石頭延伸到江中，形成一座三面環水的小石島，島後是一片寬闊的沙灘池，泥土淤積，地勢平曠。東吳靠水軍立國，孫權常在此地檢閱水軍，迎送將士。每逢將士征戰凱旋，孫權又要在這塊沙灘上舉行散花犒軍儀式，「吳王散花灘」因此得名。