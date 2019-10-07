湖北鄂州／孫權廣場 吳大帝雕像矗立

2019-10-07 02:12 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北鄂州報導



孫權廣場的「吳大帝孫權」雕像，是大陸最大的孫權雕像。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 湖北省的城市當中，最有歷史底蘊的，除了荊州，就是鄂州。西元221年，三國東吳孫權在此建城，取「以武而昌」之意，改鄂縣為武昌，定都於此。可以說，鄂州在歷史文化的定位上，就是三國的吳王城、吳都。2015年，鄂州正式命名為「中國三國文化之鄉」。

坐落於鄂州江邊的孫權廣場，位於鄂州觀音閣公園西大門入口處；廣場的標誌性建築，是總高度11.8公尺、重150噸，大陸最高的孫權雕像。

「千年往事人何在，遺跡猶存說仲謀。」這尊「吳大帝孫權」雕像，根據歷史流傳下來孫權稱帝時的畫像，從設計、製作到安裝，歷時兩年。雕像用4塊福建花崗岩石拼成，高大威武，仿佛吳大帝再現。

鄂州古稱武昌，是孫權襲侯封王稱帝的肇基之地，也是湖北省歷史上唯一的王城兼帝都。西元229年，孫權在此稱帝；東吳在鄂州（武昌）經營60多年，這裡是著名夷陵大戰的策劃地、指揮所和大後方。孫權所以選擇鄂州建都稱帝，關鍵原因是鄂州重要的軍事戰略地位。

鄂州博物館展出孫吳「人形瑞獸銅燈座」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

赤壁戰後，曹操雖中止南下，但仍盤踞襄陽，虎視江南。劉備西入蜀地，卻依舊勢圖江東。而鄂州「襟帶江、沔，依阻湖山，左控廬淝，右連樊漢」，為兵家必爭之地。東吳靠水軍立國，鄂州地處長江中游，是長江南岸重要的天然良港，水運條件極為優越。其北有長江，南有梁子諸湖，西有樊川襟江帶湖，三面皆山，環城皆水；尤其是東南部的幕阜山餘脈，山勢險峻，道路崎嶇，是天然的軍事屏障。

鄂州的三國文化資源豐富，遺存甚多，流傳眾多與三國吳都文化有關的民間故事和民間傳說。吳王城遺址距今1700多年，是三國六朝時期已經確知、年代最早的古代都城遺址；西山風景區存有大量東吳遺跡。境內先後發掘、清理三國六朝時期的磚室古墓葬數以千計，出土這個時期的陶瓷器、銅器、兵器、金銀器、漆木器、玉石器等文物近萬件，是大陸三國六朝考古資料最豐富的地區之一。

與孫權廣場毗鄰的濱江公園，市民在這裡散步、乘涼，鍛練身體；也休閒之餘，更能感受吳都遺韻。公園內的武昌門，是西元221年孫權從公安遷到鄂縣後所修築；現在的武昌門，是2008年建造，弘揚孫權「以武而昌」的開拓精神。