湖北鄂州／嘆為觀止奇景 萬里長江第一閣 觀音閣

2019-10-07 02:13 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北鄂州報導



觀音閣與龍蟠磯巧妙地融為一體，700多年來屹立江心。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。」萬里長江，上起巴蜀，下至吳淞，千百年來，每到汛潮，狂濤巨瀾曾席捲無數樓閣。然而，位於湖北鄂州市鄂城區長江中游的巨礁龍蟠磯上的觀音閣，被湍急的江水沖刷了700多年，卻絲毫未損，穩如泰山；洪水一過，水落石出，依然屹立江心。因長江自巴蜀至吳淞口僅此一閣，故有「萬里長江第一閣」之稱。

鄂州博物館展出吳都相關文物 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

觀音閣又名龍蟠磯寺，相傳三國東吳孫權定都武昌（今鄂州）之前，曾有黃龍蟠臥磯石上；文武大臣主張黃龍現為吉兆，力勸孫權稱帝。於是孫權告天即位，定年號為黃龍元年。此閣始建於宋，元朝重建，明清多次重修。相傳觀音菩薩踏著祥雲四處巡遊，來到古城武昌，看見江水氾濫，百姓深受水災之苦，便請求玉帝派兵把守；玉帝遂傳旨東海龍王，龍王遣海鰲前往。海鰲接令後，沿著長江朔流而上，在武昌縣城的北門江心定居下來，瞪著一雙巨眼怒視著江水，並隨同江水一起漲落。由於神鰲的看護，果然江水氾濫的情形逐年減少。

「萬里長江第一閣」觀音閣石碑 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

觀音閣坐東朝西，長24公尺，高14公尺，總面積300平方公尺，閣身以紅石青磚砌成，是典型的木框架結構亭闊式建築，與龍蟠磯巧妙地融為一體。為什麼它歷經近千年，任憑江水拍擊咆哮，依然堅如磐石，屹立不倒？建築專家分析，觀音閣下半部如同船舷樣的弧形石，既減緩水勢，又順勢泄流；古代鄂州工匠對流體力學的奇妙運用，令建築專家讚嘆不已。

觀音閣在礁石上壘石成台，台上建閣，有祖師殿、觀音殿和老君殿三殿，以及純陽樓、觀瀾亭等建築，閣身正壁鐫有「觀音閣」三個遒勁大字，進閣正門石碑上刻著「龍蟠曉渡」四字。閣中有「三趣」：一是石牆邊上有幾株老樹，常常枯萎多年，又每每死而復生。二是有一口老井，自古水清見底，但卻高出江水數尺，令人稱奇。三是神鱉眼，磯石上有兩個石臼，相傳為神鱉的眼睛，一個出油，一個出鹽。只是後來被一名貪心的道人擴大口徑，把神鱉的眼睛戳瞎了，後就不靈驗了。

傍晚在孫權廣場，憑欄眺望立於江心的觀音閣，晚霞夕照下，江面平靜，江水緩緩朝東流去。「是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。」多少英雄已成白骨，唯觀音閣獨領風騷。