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反送中／示威抗議升級 港警金鐘道發射催淚彈

杭州西湖遊客日逾30萬 方文山題詞白娘子奶茶人氣高

2019-10-06 15:48聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

連放7天的大陸十一黃金周明天收假，約8億人次在黃金周出遊。其中，杭州西湖的遊客日逾30萬，是大陸最受歡迎景區的榜首。

特別的是，幫歌手周杰倫寫詞的台灣作詞人方文山，為西湖畔的奶茶店「白娘子」填詞代言，成了黃金周西湖新晉的網紅點，人氣不輸開在西湖旁，相隔咫尺周杰倫背書的茶飲「麥吉」大陸首家門店。

十一黃金周西湖又擠爆了，據西湖景區各公園景點統計，今年十一小長假日均接待遊客逾30萬人次，其中，排名前三位的依次是湖濱公園、白堤、和蘇堤。

而一端連接白堤的西湖斷橋，從早到晚橋上人龍寸步難行，人潮多到橋又「斷」了，再度上演斷橋上WiFi信號斷了的盛況。

來西湖重溫「白蛇傳」傳說白娘子與許仙斷橋相會的遊客，也只能調侃在茫茫人海中，斷橋成了人橋，許仙也找不到白娘子了。

今年黃金周遊西湖，跟往年最大的不同，就是多了一個網紅打卡點，茶飲「麥吉」開在杭州的大陸首店。

最近熱夯的茶飲品牌「麥吉」，打著周杰倫MV背書，在上海創下要排上6個小時，黃牛喊價一杯人民幣300元，連公安都被迫出動，強制一人限買一瓶，且到手要開蓋先喝一口，防杜轉賣炒作的先例。

「麥吉」杭州店開在西湖旁，從武林廣場夜市一路直通到皇后公園文創園區，在長假期間依舊大排長龍，現場維持秩序的公安表示，這幾天來蹭熱打卡的少女，有的捺不住燜熱苦候，還暈倒被送上救護車就醫。

名人旋風除了「麥吉」茶飲，連周杰倫的「麻吉」作詞人方文山，為西湖「白娘子」奶茶寫詞代言，也吸引遊客大排長龍。

方文山今年在杭州為中國郵政發行首套方文山詩詞郵資明信片，「白娘子」茶飲創始人張卅丹透露，因為白娘子百年一遇許仙的淒美傳說，讓方文山決定填詞代言，繼青花瓷、東風破、菊花台、七裡香等膾炙人口的歌曲之後，專為白娘子譜寫中國風流行歌曲。

在西湖的「白娘子」茶飲，有別當前大陸流行的奶蓋、黑糖掛杯、鮮果飲，是以杭州特色酒釀自創茶飲。在西湖畔飲品名字都取得很醉人，包括「三潭映月」、「遊人淺醉」、「平湖秋月」、「柳浪聞鶯」等，譲遊客飲後思古幽情、回味無窮。

周杰倫的「麻吉」作詞人方文山，為西湖「白娘子」奶茶寫詞代言，以杭州特色酒釀自創茶...
周杰倫的「麻吉」作詞人方文山，為西湖「白娘子」奶茶寫詞代言，以杭州特色酒釀自創茶飲，吸引遊客大排長龍。記者戴瑞芬／攝影
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十一黃金周杭州西湖的遊客日逾30萬，斷橋上從早到晚橋上人龍寸步難行，茫茫人海中斷...
十一黃金周杭州西湖的遊客日逾30萬，斷橋上從早到晚橋上人龍寸步難行，茫茫人海中斷橋成了人橋，許仙很難找到白娘子相會。記者戴瑞芬／攝影
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周杰倫MV捧紅的茶飲「麥吉」開在杭州的大陸首店，黃金周大排長龍。記者戴瑞芬／攝影
周杰倫MV捧紅的茶飲「麥吉」開在杭州的大陸首店，黃金周大排長龍。記者戴瑞芬／攝影
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周杰倫MV捧紅的茶飲「麥吉」開在杭州的大陸首店，黃金周大排長龍。記者戴瑞芬／攝影
周杰倫MV捧紅的茶飲「麥吉」開在杭州的大陸首店，黃金周大排長龍。記者戴瑞芬／攝影
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十一黃金周杭州西湖的遊客日逾30萬，斷橋上從早到晚橋上人龍寸步難行，茫茫人海中斷...
十一黃金周杭州西湖的遊客日逾30萬，斷橋上從早到晚橋上人龍寸步難行，茫茫人海中斷橋成了人橋，許仙很難找到白娘子相會。記者戴瑞芬／攝影
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周杰倫MV捧紅的茶飲「麥吉」開在杭州的大陸首店，黃牛喊價一杯人民幣300元，連公...
周杰倫MV捧紅的茶飲「麥吉」開在杭州的大陸首店，黃牛喊價一杯人民幣300元，連公安都被迫出動，強制一人限買一瓶，且到手要開蓋先喝一口，防杜轉賣炒作。記者戴瑞芬／攝影
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十一黃金周杭州西湖的遊客日逾30萬，斷橋上從早到晚橋上人龍寸步難行，茫茫人海中斷...
十一黃金周杭州西湖的遊客日逾30萬，斷橋上從早到晚橋上人龍寸步難行，茫茫人海中斷橋成了人橋，許仙很難找到白娘子相會。記者戴瑞芬／攝影
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黃金周斷橋公安
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