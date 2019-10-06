中國推雲旅遊 在家看大貓熊賞歷史文物

2019-10-06 15:04 中央社 台北6日電



十一長假是中國的旅遊高峰期，為造福不想出門人擠人的民眾，部分景點及博物館推出「雲旅遊」，利用網路、虛擬實境（VR）與5G技術，讓民眾在家也能遊山玩水。

新浪新聞報導，今年十一長假，成都大熊貓繁育研究基地每日僅開放6萬人入場，為了讓沒買到票、或不想出門的民眾也能看到大貓熊，推出「5G+4K+VR」直播，讓民眾也能透過鏡頭看見大貓熊。

成都大熊貓繁育研究基地飼養員趙汝雄說，這次的直播，主要是今年新生的大貓熊寶寶們的生活日常，透過直播的多個鏡頭，可以看到更完整的大貓熊生活，他甚至表示，「有時候來到現場的遊客也不一定能看到最精彩的部分」。

此外，北京故宮博物院也在今年7月推出線上高畫質文物影像，民眾可以透過「雲旅遊」的方式，在家就能近距離360度觀賞多達5萬件的文物。

除文物之外，北京故宮博物院也將故宮建築體數位化，讓民眾可以在家欣賞到全景的建築景色。

部分使用過「雲旅遊」的網友表示，自己不願意在長假出門湊熱鬧，「通過互聯網（網路）看看景區資訊、風景視頻（影片）等，也很治癒」。

中國旅遊研究院副院長唐曉雲表示，「雲旅遊」除了是技術的展現，也是消費需求的體現；隨著生活水準越來越高，大家對出遊的舒適度、個性化要求還會更高，未來各風景區可以針對需求，開發更多產品。