親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

香港遊行再起！口罩黑衣人銅鑼灣聚集後 冒雨起步

改裝16個排氣管…這輛寶馬車一上路就碰到這種事

2019-10-06 14:59世界日報 中國新聞組╱北京6日電

來源：YouTube

杭州交警景區大隊機動隊日前在西湖邊查獲一輛非法改裝的寶馬Z4轎車，16個排氣管，分列兩側，極度浮誇。

杭州交警景區大隊機動隊日前在西湖邊查獲一輛非法改裝的寶馬Z4轎車，16個排氣管，...
杭州交警景區大隊機動隊日前在西湖邊查獲一輛非法改裝的寶馬Z4轎車，16個排氣管，分列兩側，極度浮誇。 取自看看新聞
分享

看看新聞報導，寧波交警日前在網上發現一輛當地號牌的寶馬Z4轎車涉嫌非法改裝，排氣管居然改成16出。這輛車的行駛軌跡顯示可能在杭州活動，寧波交警立即將該情況通報給杭州交警。

接到協查通報後，杭州交警指揮中心立刻向全市交警發布查緝指令，全城布控查找這輛改裝車。景區交警大隊正在北山街上巡邏，在斷橋西側的寶石前山，一輛鮮黃色的轎跑行駛過來，交警一眼就認了出來：就是它！立即上前攔截，示意靠邊停車。

「我們昨天接到協查通報後，大家都很重視，一直在找這輛車。當時雖然北山街上車很多，但是這輛車的顏色，還有車牌和排氣管的聲音，都很明顯，所以，我當時一眼就認出來了。」交警楊允說道。

據報導，該車最明顯的改裝，就是將本來單側雙出的排氣管，改裝成了雙側16出。交警趕忙上前，示意寶馬停車接受檢查。車主也還配合，將車停了下來。

「知道為什麼攔下你嗎？」司機一低頭說：「知道的，我車子改裝了。」

對於車輛非法改裝，司機願意配合交警的工作。針對該車的非法改裝行為，交警依法開具違法行為處理通知書。目前，警方對此案正在進一步調查處理中。

杭州交警景區大隊機動隊日前在西湖邊查獲一輛非法改裝的寶馬Z4轎車，16個排氣管，...
杭州交警景區大隊機動隊日前在西湖邊查獲一輛非法改裝的寶馬Z4轎車，16個排氣管，分列兩側，極度浮誇。 取自看看新聞
分享

北京斷橋
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

曾傳假死逃債…先鋒創始人張振新去世 留百億資產窟窿

2019-10-06 14:18

湖北捕獲104斤魚 有一人高 漁業員工：30年來首遇

2019-10-06 15:01

常玉名作曲腿裸女 蘇富比6.8億元落槌

2019-10-06 14:23

梁天琦35萬訴訟費 眾籌15分鐘就達標

2019-10-06 14:21

高分十號升空 用於國土普查、防災減災

2019-10-06 14:17

國際刑警組織 取消中國異議人士王在剛紅色通緝令

2019-10-06 14:16

北京大興機場成「網紅」觀光客趁十一假期搶打卡

2019-10-06 14:13

節前投放2萬噸肉品不夠 中國豬價再現上漲潮

2019-10-06 11:27

電路系統老化 湖南惡火吞噬54棟房屋

2019-10-06 10:28

連續飛行30小時 北航無人機寫紀錄

2019-10-05 15:27

如同颱風前夕 香港市民到超市掃貨

2019-10-05 15:27

被輕放？證監會前主席劉士餘降4級 留黨察看

2019-10-05 15:26

她臉有大面積胎記問「我會擁有愛情嗎？」網友安慰：你很美

2019-10-05 15:22

十一「雲旅遊」來看大熊貓賣萌

2019-10-05 15:11

建政70年國宴吃啥？沒山珍海味還被說「比小吃店簡單」

2019-10-05 14:27

十一出遊…吃要等6600桌 住漲14倍 打車排到1180位

2019-10-05 14:23

宅青年十一不出門 體驗上門服務做SPA、美甲

2019-10-05 14:18

大陸十一連假前4天共接待5.42億遊客，再創新高

2019-10-05 10:02

來千年古剎夏令營 當玄奘學弟妹

2019-10-04 14:28

探訪千年河北柏林禪寺 一起繞塔洗滌心靈

2019-10-04 14:27

巴人民俗村 多姿多彩古文化

2019-10-04 14:25

天生橋 滄海變桑田的「結晶」

2019-10-04 14:25

古犀牛洞 高寒地帶舊石器遺址

2019-10-04 14:18

大九湖國家濕地公園 冰川地貌和高山草甸交織美景

2019-10-04 14:15

十一出遊傳憾事 煙台氫氣球繩斷2死、恩施峽谷落石3亡

2019-10-04 12:30

山東村民重病 200同鄉來捐血

2019-10-04 12:26

2020總統大選 陸籍航空推優惠機票

2019-10-04 11:41

吃這些能多活10年！陸高官食譜解密 御用營養師點關鍵

2019-10-04 11:00

中共建政70年慶典 老鼠蚊子進入天安門殺無赦

2019-10-04 10:48

共享辦公洗牌 上海仍有新布點

2019-10-04 01:31

陸首架5G無人機 巡航警飛上天

2019-10-04 01:31

廣州貓熊 生下「國慶」寶寶

2019-10-04 01:31

不想人擠人 雲旅遊覽各地風光

2019-10-04 01:30

十一連假 天安門廣場 日湧百萬人

2019-10-03 23:34

大陸十一旅遊高峰 攜程住宿訂單系統故障

2019-10-03 17:48

陸「十一」長假各地景點人滿為患 公眾交通塞爆

2019-10-03 16:17

北京女搭地鐵被蹭屁股 「甩巴掌」智抓色狼

2019-10-03 15:45

大陸電影慶十一 3天票房破110億元

2019-10-03 15:14

港鐵灣仔站出口遭人縱火 警到場驅散

2019-09-29 18:26
看更多

熱門文章

反「禁蒙面法」爆發激烈抗爭 林鄭：香港半癱瘓

2019-10-06 01:13

招誰惹誰 香港星巴克遭示威者鎖定往死裡打

2019-10-05 20:44

逾千人上街反禁蒙面法 防暴警帶走戴口罩市民

2019-10-05 20:53

「反送中」漸成「反中」 香港多家陸資企業慘遭打砸

2019-10-05 23:29

豪花5萬買洋裝「竟然只能穿一次」！她崩潰：手工太高級沒人敢洗啦

2019-10-05 20:30

她臉有大面積胎記問「我會擁有愛情嗎？」網友安慰：你很美

2019-10-05 15:22

局勢不穩 港人湧向AMT領錢 金管局強調流動資金充裕

2019-10-05 20:21

交通癱瘓、商區停擺 「滿城盡是蒙面人」

2019-10-06 00:01

梁振英：未來三日暴力將升級 籲市民減少外出

2019-10-05 16:47

蒙面示威者再上街頭：不怕被警察扯走面巾

2019-10-05 15:40

觀察站／山呼海嘯那一夜後 明日香港繁囂依舊？

2019-10-05 23:58

遊行再起！口罩黑衣人銅鑼灣聚集後 冒雨起步

2019-10-06 14:18

香港超過一成ATM慘遭抗爭者破壞 無法使用

2019-10-05 23:57

「二戰來最大規模破壞」梁振英示警：暴力近恐襲級別

2019-10-06 01:00

遭實彈射左胸香港中學生 校方承諾不會開除學籍

2019-10-05 17:39

挺「禁蒙面法」 中共官媒祭十大理由

2019-10-06 01:06

香港蒙面禁令上路／商家關門、政府雇員提早下班…香港半停擺 超市現搶購人潮

2019-10-05 15:53

禁蒙面法民主派申臨時禁制令 高院明早處理

2019-10-05 22:07

香港蒙面禁令上路／「反送中」換來「禁蒙面」！林鄭硬碰硬…「香港回不去了」

2019-10-05 15:47

香港反送中遊行和平結束 大部分示威者蒙面

2019-10-05 17:59

香港蒙面禁令上路／殖民時期緊急法 一國兩制派上用場

2019-10-05 15:57

禁止蒙面能阻示威？德法先例都無助阻止浪潮

2019-10-05 16:43

黑白集／中共東風41的鋒頭 全被香港1顆子彈壓過

2019-10-05 16:44

確保顧客與店員安全 香港小七跟IKEA提早打烊

2019-10-05 16:33

民主派申請禁蒙面法緩生效 港高院今處理

2019-10-06 09:34

香港禁蒙面法 卓榮泰：沒有民主法治之處可自力救濟

2019-10-05 21:10

香港機場快線恢復運行 港鐵其餘路線仍全面停駛

2019-10-05 16:58

禁蒙面法首日 林鄭月娥：香港陷半癱瘓

2019-10-05 23:40

港網友下午銅鑼灣集會 多個商場仍停業

2019-10-06 08:47

氧氣用喝的！陝西團隊新發明 喝1次可供氧40分鐘

2019-10-05 15:28

如同颱風前夕 香港市民到超市掃貨

2019-10-05 15:27

大如北極熊！豬肉價格飛漲 中國農家流行養巨豬

2019-10-06 14:05

香港警民暴力衝突日甚 聯合國籲獨立調查

2019-10-05 21:14

香港蒙面禁令上路／禁蒙面遏示威…靈丹妙藥？火上澆油？

2019-10-05 15:57

示威者堵黃大仙龍翔道 元朗防暴警舉藍旗警告

2019-10-05 23:52

民主派要求暫緩禁蒙面法實施 香港高院拒絕

2019-10-06 14:13

「香港人不會怕！」抗爭不斷…滿城盡是蒙面人

2019-10-06 14:30

新加坡外交部發旅遊警告 籲避免到香港

2019-10-05 15:28

曾傳假死逃債…先鋒創始人張振新去世 留百億資產窟窿

2019-10-06 14:18

連續飛行30小時 北航無人機寫紀錄

2019-10-05 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top