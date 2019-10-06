改裝16個排氣管…這輛寶馬車一上路就碰到這種事

2019-10-06 14:59 世界日報 中國新聞組╱北京6日電



來源：YouTube

杭州交警景區大隊機動隊日前在西湖邊查獲一輛非法改裝的寶馬Z4轎車，16個排氣管，分列兩側，極度浮誇。

杭州交警景區大隊機動隊日前在西湖邊查獲一輛非法改裝的寶馬Z4轎車，16個排氣管，分列兩側，極度浮誇。 取自看看新聞 分享 facebook

看看新聞報導，寧波交警日前在網上發現一輛當地號牌的寶馬Z4轎車涉嫌非法改裝，排氣管居然改成16出。這輛車的行駛軌跡顯示可能在杭州活動，寧波交警立即將該情況通報給杭州交警。

接到協查通報後，杭州交警指揮中心立刻向全市交警發布查緝指令，全城布控查找這輛改裝車。景區交警大隊正在北山街上巡邏，在斷橋西側的寶石前山，一輛鮮黃色的轎跑行駛過來，交警一眼就認了出來：就是它！立即上前攔截，示意靠邊停車。

「我們昨天接到協查通報後，大家都很重視，一直在找這輛車。當時雖然北山街上車很多，但是這輛車的顏色，還有車牌和排氣管的聲音，都很明顯，所以，我當時一眼就認出來了。」交警楊允說道。

據報導，該車最明顯的改裝，就是將本來單側雙出的排氣管，改裝成了雙側16出。交警趕忙上前，示意寶馬停車接受檢查。車主也還配合，將車停了下來。

「知道為什麼攔下你嗎？」司機一低頭說：「知道的，我車子改裝了。」