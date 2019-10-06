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曾傳假死逃債…先鋒創始人張振新去世 留百億資產窟窿

2019-10-06 14:18世界日報 中國新聞組／北京6日電

先鋒系創始人張振新異國身亡，百億資產窟窿難填。 取材自介面新聞
先鋒系創始人張振新異國身亡，百億資產窟窿難填。 取材自介面新聞
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界面新聞報導，先鋒集團5日公告，集團董事長、網信集團實際控制人張振新因多臟器衰竭、酒精依賴、急性胰腺炎，經搶救無效，日前在倫敦去世，享年48歲。不久前，該集團旗下一家網貸平台「爆雷」，隨後有關先鋒系的壞消息即一個接一個陸續傳出。外界如今關注，張振新異國身亡，其身後百億資產窟窿已然難填。

接近張振新的人士透露，9月19日下午，張振新在家中突然暈倒，經過將近八個小時搶救，當日晚間10時20分，被宣告死亡。

報導指出，張振新去世的消息此前已在金融圈內廣泛流傳，甚至曾有「假死」以逃債的論調傳播。

張振新1971年出生於內蒙古通遼市，東北財經大學畢業。他2003年創建大連聯合信用擔保有限公司（先鋒集團的前身）。2010年至2012年，先鋒開始嘗試金融科技，更進入航空金融市場、汽車金融服務，也開始入股農商行。

2014年到2018年上半年，是先鋒發展最高速、最跨界的幾年。業務涉及金融科技、資產管理、投資及財富管理等領域，覆蓋中國主要省份和香港，在東南亞、英國、美國等十幾個國家和地區設有分支機構。

23歲就成為上海萬國證券大連營業部總經理、在證券行業從業多年的張振新也掌控上市公司中新控股。

在其他領域，出行業務的宜租集團實現車隊規模超過1萬5000輛，業務覆蓋中國國內300多個城市；擁有獨特的外幣現鈔兌換牌照的聯合貨幣正式在新三板掛牌交易；張振新掌管的海外業務又逐漸控股了另外兩家港股上市公司，弘達金控和平安證券。彼時先鋒系統員工超過2萬人。

張振新曾表示，他想打造一個中國的「歐力士」。歐力士集團（ORIX Corporation）是世界領先的綜合金融服務集團。

然而，變局從今年7月4日開始。當日，一則「網信在尋求良性退出」的消息流出。網信是先鋒集團旗下的網貸平台。此後，先鋒旗下多個產品出現逾期兌付。先鋒集團CEO張利群透露，「從2018年下半年我們就出現了資金緊張，也發現過去攤子鋪得過大，涉足了過多不熟悉的領域，交了很多學費。」

報導指出，除去2018年安排到期的兌付約100億人民幣，先鋒參股控股的幾個上市公司中新控股、平安證券和綠城中國遭遇做空和平倉。

在區塊鏈方面，張振新曾大筆收購交易所、礦機、礦場並購買大量比特幣，在2018年下半年比特幣大跌過程中，為止損而低價甩賣。這些投資總計虧損上百億人民幣。

澎湃新聞報導，先鋒集團5日也同步發布公告指出，為持續化解危機，第一時間成立臨時危機管理工作組，並推舉集團CEO張利群為組長，共同商議後續工作計畫。

上市公司人民幣比特幣
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