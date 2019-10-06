國際刑警組織 取消中國異議人士王在剛紅色通緝令

2019-10-06 14:16 世界日報 中國新聞組／北京6日電



王在剛（右三）於2015年9月，在西雅圖三家抗議中國國家主席習近平的活動，當時推著頻運人士方政。 取材自香港電台，王在剛提供 分享 facebook 國際刑警組織取消中國政治異議人士王在剛的「紅色通緝令」。

香港電台報導，國際刑警組織表示，王在剛不再是國際刑警組織被通緝的對象，他的代表律師亦表示，中國政府提供有關王在剛的信息，已經從國際刑警組織的資訊系統中刪除。

報導稱，王在剛曾經在哈爾濱市國資招投標公司工作，2014年來美，當時他的妻子在美國做訪問學者，王在剛之後參加美國多個地方紀念的「六四」活動，並加入中國民主黨。

另據美國之音報導，王在剛於2015年9月在西雅圖積極參加抗議中國國家主席習近平的活動，2015年10月王在剛被中國以涉嫌「串謀提交投標」罪列入紅色通緝令。國際刑警組織6日發出的通告說：「王在剛先生不再是國際刑警組織被通知或被擴散的對象。」

報導指出，王在剛2017年曾表示，當聽說自己被列入紅色通緝令時感到「匪夷所思」。

據報導，王在剛的辯護律師李進進表示，今年6月，他向國際刑警組織提出了取消對王在剛紅色通緝令的要求，「我們認為那是一種政治迫害而不是刑事控告。國際刑警組織在期間跟我們交流了兩次，要我們補充一些材料，包括他申請政治庇護的一些文件。國際刑警組織7月底就決定暫停對王在剛的通緝。」

2016年6月，王在剛在美國移民執法部門的「紅色二號行動計畫」中被逮捕，隨後王在剛申請政治庇護。2017年2月7日，在夏威夷聯邦移民法院經過六個小時庭審陳述，法官批准王在剛的政治庇護申請。

報導稱，2018年9月，時任國際刑警組織主席的中國公安部副部長孟宏偉飛回中國後即與在法國的妻子失聯。後被北京確認他因涉嫌受賄被逮捕。