北京大興機場成「網紅」觀光客趁十一假期搶打卡

2019-10-06 14:13 世界日報 中國新聞組／北京6日電



十一長假期間，許多市民不出京城「旅遊」，反去剛剛通航的北京大興機場打卡，讓大興機場瞬間晉升「網紅」。 中國新聞社 分享 facebook 十一長假期間，許多市民不出京城「旅遊」，反去剛剛通航的北京大興機場打卡，讓大興機場瞬間晉升「網紅」。據統計，到大興機場觀光的市民已遠超航空旅客，3日這天的觀光客和旅客比例更達到約23：1。

新京報報導，大興機場航站在十一期間儼然成了大型拍照現場，有拖著行李箱拍照的旅客，有舉家出行、拖兒帶女、扶老攜幼來機場拍照打卡的市民，他們中有不少家住昌平、順義、懷柔，離大興機場並不近。

四年級小學生小雷和爸爸、媽媽、弟弟等一家六口專門從順義來大興機場參觀。小雷特別興奮說：「我弟弟特別喜歡飛機，昨天爸爸說要帶我們來大興機場，我和弟弟都特別高興，這裡太漂亮了。」

報導稱，從其他地方來的李春梅、張煥榮、趙錦華也是一大早就興沖沖走進大興機場快軌站。李春梅家住昌平，清晨7時多就從家裡出發，「只要有地鐵，感覺去大興也不遠，挺方便的。」、「早就聽說大興機場漂亮，我一時半會兒也沒法從這裡坐飛機，所以我們仨就約著先來大興機場參觀。」大興當地人劉艷婷說，「以前雖然不常來，但是聽說過。那會兒這地方跟現在可沒法比。」

報導說，為了在大興機場打卡，郭先生特意選擇了在大興機場降落的航班，「原本我計畫乘坐降落在首都機場的航班，離家也近一些，而且機票價格跟大興機場一樣。但是我還是選擇了後者。」

「電梯門打開，您注意安全。」航站樓每個直梯都有工作人員負責電梯運行。一位工作人員說：「這幾天來大興機場參觀的遊客太多了，機場又處於開航初期，我們都是臨時調過來負責電梯運行和保障旅客安全。」