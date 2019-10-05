連續飛行30小時 北航無人機寫紀錄

2019-10-05 15:27 世界日報 中國新聞組／上海5日電



在不間斷飛行30小時6分42秒之後，北京航空航天大學無人機「馮如三號」3日創下了25公斤至100公斤級油動無人機續航時間的世界紀錄。這群平均年齡不到20歲的團隊由北京航空航天大學北京學院、馮如書院30多名大一、大二本科生組成，飛出了一項新的世界紀錄。

澎湃新聞報導，「馮如三號」無人機採用常規布局，翼展長度約10米，全機為黑色，尾翼印有鮮豔的五星紅旗和北航的校徽，機身較短，為流線型，像潛水艇，全機由高強複合材料製成，後置螺旋槳，飛機加滿燃料後總重量為75.44千克。項目潛在的商業和軍事應用包括測繪和通信。

據了解，要創造25公斤至100公斤級的固定翼油動無人機航時的世界紀錄，技術難度很大。不僅要求升阻比足夠高，而且還要求大幅減輕結構重量，增加燃油比重，從而保證長時間飛行的可靠性。來自國際航聯的觀察員WONG, TAK KAY KEITH現場確認了飛行時間以及飛行活動的有效，該紀錄將獲得國際航空聯合會（FAI）的正式批准。

為製作「馮如三號」，2018年10月，北航馮如書院第一期科創營成立，招募了來自馮如書院、北京學院的33個本科一、二年級的學生，平均年齡不到20歲。在指導教師的指導下，製作組採用了先進的超大展弦比機翼、複合材料一體化成型、自主起降飛行控制與導航等技術，並進行反復計算、試驗、測試、試飛。8月4日，白色的「馮如三號」0號機飛機起飛，並試飛成功。此後，經過系列調整，飛機整體減重超過15公斤，續航能力大大增強。