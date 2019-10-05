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被輕放？證監會前主席劉士餘降4級 留黨察看

2019-10-05 15:26世界日報 記者陳言喬戴瑞芬／北京5日電

中國證監會前主席劉士餘今年五月投案，經近半年中共中紀委審查，4日晚中紀委審查出爐，對其高高舉起輕輕放下，對他仍稱呼他為同志，處分僅留黨察看兩年，未移送司法偵辦，但降為一級調研員。與原先的正部級相比是連降4級。

中紀委通報稱，劉志餘同志身為中央委員，背離初心使命，政治立場動搖，黨性原則缺失，落實黨中央重大決策部署不力，公開發表不當言論，缺乏政治警覺和保密意識；為官不廉，利用職權和職務影響為他人謀取私利，違規安排他人到金融系統工作和提拔職務，為屬違規購房「打招呼」，收受禮品禮金。但因為劉士餘主動投案，如實交代違紀違法問題，因而只降級、留黨察看。

劉志餘主掌中證監近3年，因加強監管、打擊資本大鱷令市場印象深刻，但其間A股毫無起色也惹來不滿。他曾指出：「我希望資產管理人，不當奢淫無度的土豪、不做興風作浪的妖精、不做坑民害民的害人精」，出位言倫惹火不少人。

劉士餘是在今年1月26日突然遭到撤換，時間點在全國兩會前，時機敏感。但因為接任證監會主席的是原工行董事長易會滿，易會滿從掌管資產規模高達人民幣27兆元的宇宙行，到掌舵中國資本市場，引起關注，因此遭撤換卸任的劉士餘，相對低調，傳出他是另有任用。他在今年5月19日主動投案，當時通報稱他涉嫌違紀違法，主動投案，如今答案水落石出，證實劉士餘嚴重違紀違法。

前中國證監會主席劉士餘輕輕放下，留黨察看二年。取自北京日報
前中國證監會主席劉士餘輕輕放下，留黨察看二年。取自北京日報
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