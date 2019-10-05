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十一出遊…吃要等6600桌 住漲14倍 打車排到1180位

2019-10-05 14:23世界日報 中國新聞組／北京5日電

十一長假，福州各景區迎來假日出遊高峰。圖為福州西湖公園遊人如織。中新社
十一長假，福州各景區迎來假日出遊高峰。圖為福州西湖公園遊人如織。中新社
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十一黃金周假期即將結束，據統計，前四天假期有5.42億人次出遊，消費4526.3億（人民幣，下同）創新高。遊客多，亂象也頻傳，有酒店漲價14倍，網紅小龍蝦店的排隊人數竟多達6614桌，想打車也排到第1180位，進黃山要卡在山腰排隊一小時。網友戲稱只要通過這些長假考驗，人生再無難事。

黃金周假期自5日起陸續迎來返程高峰，但仍有許多遊客把握最後幾天假期繼續出遊。今年因為旅遊人次創新高，每年黃金周必定漲價的酒店漲幅更是驚人。據AI財經報導，十一黃金周期間，全中國酒店普遍漲價至少2倍，最多漲價達14倍之多。

報導以內蒙西部的阿拉善盟為例，周邊酒店普遍漲價5倍，最高的漲幅達到了8倍。尤其是三星級賓館，最高價格漲到了近3000元。儘管如此，仍阻攔不住遊客的熱情，房間幾乎被訂光。

一位客棧老闆表示，淡季時，酒店住宿行業都賺不了多少錢，只有到五一、十一、春節等小長假，才是一年最賺錢的時候。也正是因為如此，酒店的價格在十一小長假期間才會漲的非常厲害。

不止是阿拉善，報導指出，一直客流量極大的廈門鼓浪嶼的酒店價格，在十一期間至少在500元以上且幾乎已售罄。一家酒店的清新雙床房在平日里售價僅278元，十一期間的價格竟然達到3988元，足足上漲14倍。

去年被爆出稻城亞丁景區的天價酒店的一篇文章引起熱議。在文中描述，十一期間，稻城亞丁的酒店價格瘋漲，最貴的價格已經漲到了3675元一晚起，2500元左右的房間顯示售罄。除了住，吃飯、打車也都要排隊，網友笑稱「這兩天跟排隊槓上了」。觀察者網報導，杭州西湖、南京玄武湖的女廁所門前都排起長隊，看得女遊客不敢多喝水；想與西安兵馬俑見一面，除了排隊，還要準備瞭望遠鏡，否則人擠人會看不到。

玩累了肚子餓，不少網友心塞發現，吃也要排隊。長沙網紅小龍蝦店一天放出1萬6000號，排隊人數竟達到6614桌。另有網友在購物中心前等待打車，排到第1180位，總計有1225人和他一樣至少需等一小時。

全國鐵路迎來十一長假客流高峰。中新社
全國鐵路迎來十一長假客流高峰。中新社
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漲價十一長假
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