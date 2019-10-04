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大九湖國家濕地公園 冰川地貌和高山草甸交織美景

2019-10-04 14:15聯合晚報 大陸特派員王玉燕／湖北神農架報導

大九湖濕地公園，景色如夢似幻。 特派員王玉燕／攝影
大九湖濕地公園，景色如夢似幻。 特派員王玉燕／攝影
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中國大陸唯一以「林區」命名的行政區－湖北神農架，是世界自然遺產，相傳華夏始祖炎帝神農氏在此搭架採藥。林區平均海拔1700公尺，被形容「地無三尺平，抬頭見高山」。然而，在高山深壑中，有一片高山平原，沼澤濕地，被譽為「湖北的呼倫貝爾」、「華中的內蒙高原」、「神農江南」的大九湖國家濕地公園

大九湖又名九湖坪，這裡群山環繞，形成一道天然屏障。一條小溪串著九個湖泊，大九湖由此而得名。史料記載，遠古時期，大九湖曾是汪洋大海，因燕山和喜馬拉雅山造山運動抬升隆起，在大九湖東南面形成了整齊對稱的九道山梁、九條溪、九塊平地、九個湖，大九湖自此形成獨特的冰川地貌和高山草甸的絕妙景觀。

傳說大九湖遠古時為仙女瑤池，有九條惡龍作惡，一勇士經白頭老翁指點與惡龍搏鬥，惡龍屍身化作現今的怪山怪石，護衛湖泊。而實際上，大九湖的形成，是岩溶、冰川和流水等多種因素共同作用下，形成了大陸華中地區乃至全球同緯度地區（北緯31°）唯一的亞熱帶亞高山泥炭蘚濕地。在長期的地下水沖刷、溶蝕作用下，形成典型的喀斯特地貌景觀和亞高山湖沼景觀。

大九湖旁的鹿苑，遊客可與鹿同樂。 特派員王玉燕／攝影
大九湖旁的鹿苑，遊客可與鹿同樂。 特派員王玉燕／攝影
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大九湖的濕地生態系統，主要包括亞高山草甸、泥炭蘚沼澤、睡菜沼澤、苔草沼澤、香蒲沼澤、紫茅沼澤以及河塘水渠等濕地類型，在中國大陸濕地中，具有典型性、代表性、稀有性和特殊性。曾獲大陸最美六大濕地公園第一名，列入國際重要濕地名錄。

大九湖自然風光怡人，傳說遺址眾多，主要景點有洗馬池、薜仁貴後裔、薛剛反周（武則天國號）的十字號、娘娘墳、卸甲套等遺址和古蹟

傳說唐中宗被母后武則天貶為盧陵王，駐守房州，做夢都想重返京城，再登帝位。李顯得神農老祖指點，命薛剛為帥，在大九湖屯兵、練兵，待時機成熟便起兵直搗長安城，一舉推翻武周王朝，恢復唐號。據說當年薛剛在大九湖設了十個營，每一個營都駐紮在山邊的平地裡，稱之為「號」，各號之間相距5公里，因而大九湖就有了從一字號到九字號的地名。第十個是薛剛的大本營，叫帥字號或掛字號，坐落在落水孔附近，背靠九焰山，面對九燈河，是最大的屯兵營地。如今在大九湖畔，可以看到「帥」字號石座，紀念薛剛為帥。

大九湖有「夢中的香格里拉」之稱，是典型的高山盆地，盆地低窪部分有許多神奇的落水洞，本地人稱之為「落水孔」。濕地公園內主要有47處洞群，「漏斗」水流在竹山洪坪奪門而出，成為南水北調中線工程堵河的源頭。「落水孔」表面看似無底洞，實為地下「漏斗」，是黑水河、九燈河等地表水和濕地沼澤地下水逸出盆地、流向遠方的「秘密暗道」。如無此孔，濕地將是一片汪洋了。

天生橋洞呈葫蘆狀，河水穿洞下瀉。 特派員王玉燕／攝影
天生橋洞呈葫蘆狀，河水穿洞下瀉。 特派員王玉燕／攝影
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濕地公園遺址古蹟濕地國家公園
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