十一出遊傳憾事 煙台氫氣球繩斷2死、恩施峽谷落石3亡

2019-10-04 12:30 世界日報 中國新聞組╱北京4日電



煙台景區氫氣球繩子斷裂一對母子遇難。影片截圖 分享 facebook

十一慶典期間，中國舉國歡騰，有些地方卻發生憾事。山東煙台馬家溝景區1日發生母子坐氫氣球從空中墜地身亡。湖北恩施大峽谷2日突發落石，造成三人死亡、一人輕傷。

新京報報導，煙台馬家溝景區1日一氫氣球繩子斷裂飛向空中。氣球上升時發生破裂，氫氣球上的一對母子從空中墜到地面後死亡。

當地應急管理局回應，已成立事故調查組，初步確認氫氣球項目違法，公安機關定性為刑事案件。

據報導，馬家溝景區表示，已暫停遊樂場所有項目。

圖／上游新聞 分享 facebook 另據上游新聞客戶端報導，恩施市政府門戶網站中國硒都網3日發布消息稱，恩施大峽谷風景區內「一炷香」平台處山體2日晚6時許突發落石，致四名遊客受傷。接到消息後，當地政府迅速組織有關單位第一時間趕往現場救治和處置，並迅速將受傷遊客送往醫院救治，其中三人經搶救無效死亡、一人輕傷正在醫治。相關情況正在進一步核實中。

據了解，「一炷香」平台位於恩施大峽谷七星寨景區內，高150餘米，直徑最窄處僅4米，因造型罕見被國外媒體評為中國最美40個景點之一。

報導說，由於景區出現安全隱患，恩施大峽谷官方微博也發出緊急通知，決定自3日起，大峽谷七星寨景區暫停營業，開放時間另行通知。

大峽谷公司表示，景區確已關閉，已購票的遊客將全額退票。

一位來自南京的遊客表示，他們十一黃金周專程到恩施大峽谷來看「一炷香」，沒想到被告知暫停營業了，「沒有玩成好鬱悶，只有改去了黃鶴峰林景點，心裡有小小的失落。」

報導稱，或受大峽谷七星寨景區暫停營業影響，恩施大清江景區、野三峽旅遊區、鶴峰屏山旅遊風景區等多個景區都發出已達承載峰值，景區停止售票的通知。