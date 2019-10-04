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山東村民重病 200同鄉來捐血

2019-10-04 12:26世界日報 中國新聞組╱北京4日電

全村愛心救援大捐血。 圖／大眾網
全村愛心救援大捐血。 圖／大眾網
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山東聊城仙莊村村民因肝病重症在醫院醫治，急需大量血液，但距超過2萬毫升的總用血量還差很遠。他兒子向村裡求助，一時間，一場全村大獻血的愛心救援在仙莊村展開。不到兩個小時，村裡微信群裡愛心接力報名人數達到200多人。截至目前已有至少120名村民、民警成功獻血。

環球網報導，山東聊城市公安局交巡警支隊2日接到一個特別的求助信息：「我村村民姜風英因肝病重症在濟南醫治，急需大量血液暫時維繫生命……，我們全村明天至少有六、七輛車、近40名村民前去獻血，由於正值假期，擔心路上車多行駛緩慢，請求幫忙協調交通。」求助的是道口鋪街道仙莊村黨支部書記孫樂文，為救治村民姜風英，獻血的村民正準備第二天奔赴濟南，擔心路上耽誤時間，他向交警部門發出這一信息。

收到這一求助信息，聊城市公安局交巡警支隊支隊長劉占軍，立即安排支隊指揮中心協調警力做好交通保障工作，同時還與濟南交警進行溝通協調。

據報導，3日早上6時20分，東昌府交警大隊的民警駕車準時到達仙莊村，由於獻血村民較多，整個車隊除大巴外，還有9輛村民自發趕來的私家車，總人數達到80人以上。

接到獻血車隊後，民警帶領車隊一路飛馳，下高速後，聊城高速交警會同濟南交警，繼續護送車隊前行。

報導指出，早在今年6月底，姜風英因發燒在聊城住院。經兩個多月治療不見好轉且病情加重，今年9月被轉到濟南市傳染病醫院重肝科。經醫生診斷最終確診為肝衰竭和肝細胞壞死，在治療過程中需大幅置換血漿，急需大量血液暫時維繫生命。為提供血液，姜風英的親鄰1日已經組團到濟南獻過一次血，但距超過2萬毫升的總用血量還差很遠。

情急之下，姜風英的大兒子任保福向村裡求助，仙莊村黨支部書記孫樂文立即向全村發出倡議。不到2個小時的時間，村裡微信群裡愛心接力報名人數達到200多人。

參與護送任務的多名聊城、濟南民警率先擼袖，踴躍加入到獻血的村民隊伍中，深深地感染了現場的村民和醫護人員。截至目前已有不少於120名村民、民警成功獻血。

捐血
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