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中共建政70年慶典 老鼠蚊子進入天安門殺無赦

2019-10-04 10:48聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共建政70年，十月ㄧ日當天中共當局封鎖北京市中心大片地區，不允許任何人靠近閱兵路線，以讓部隊、戰車和飛彈通過天安門廣場，除了人以外，就連老鼠和蚊子也被嚴加看管，重要核心區達到病媒生物「零密度」的目標，保障廣場慶典。

北京日報報導，慶典當天的天安門廣場上，沒有人注意到有一群「病媒生物防制小分隊」，今年八、九月間開始，他們經常深夜出沒在天安門地區樹叢中、管井旁，帶著二氧化碳誘蚊燈、粘鼠板、毒餌等工具，精準地進行消殺。

病媒生物防制小分隊表示，目前北京市的蚊密度特別是白紋伊蚊密度仍然比較高，白紋伊蚊是傳播登革熱的主要病媒生物，今年以來，北京一直報告有登革熱的輸入性病例，慶典當天以及平時演練中，人群密度大，一定要避免蚊媒傳染病的發生。

另外，此次病媒生物防制小分隊還有一項重要任務，就是滅鼠。對於慶典活動來說，老鼠最大的危害是啃咬電纜。慶典當天，廣場會新增多條電纜，無論老鼠啃咬了哪一根，都會影響慶典的順利進行，嚴重的甚至會引起火災，因此，鼠密度必須達到「零」。

從7月中旬開始，病媒生物防制小分隊在重點區域先後4次同步啟動病媒生物密度監測。結果顯示，天安門地區、正義路及東方廣場等區域平均蚊密度低於全市平均水平。重點區域採用粘鼠板法進行監測，4次監測顯示捕獲率均為0，沒有發現鼠類活動。

監測蚊密度有很多種方法，捕蚊燈是一種方法，更加「直觀」的方法是「人誘停落」，小分隊成員站在勞動人民文化宮裡，露出一條小腿，原地等待半個小時，半小時後叮咬指數均為0。

監測結果顯示，70週年慶祝活動重點區域的病媒生物密度被控制在了一個低密度水平上，蚊、鼠等重要病媒生物密度與去年同期相比均有不同程度的下降，其中天安門地區蚊密度最高下降56.1%，未發生鼠類危害。

工作人員在天安門廣場滅鼠。（北京日報）
工作人員在天安門廣場滅鼠。（北京日報）
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天安門北京登革熱
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