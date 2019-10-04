中共建政70年慶典 老鼠蚊子進入天安門殺無赦

2019-10-04 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共建政70年，十月ㄧ日當天中共當局封鎖北京市中心大片地區，不允許任何人靠近閱兵路線，以讓部隊、戰車和飛彈通過天安門廣場，除了人以外，就連老鼠和蚊子也被嚴加看管，重要核心區達到病媒生物「零密度」的目標，保障廣場慶典。

北京日報報導，慶典當天的天安門廣場上，沒有人注意到有一群「病媒生物防制小分隊」，今年八、九月間開始，他們經常深夜出沒在天安門地區樹叢中、管井旁，帶著二氧化碳誘蚊燈、粘鼠板、毒餌等工具，精準地進行消殺。

病媒生物防制小分隊表示，目前北京市的蚊密度特別是白紋伊蚊密度仍然比較高，白紋伊蚊是傳播登革熱的主要病媒生物，今年以來，北京一直報告有登革熱的輸入性病例，慶典當天以及平時演練中，人群密度大，一定要避免蚊媒傳染病的發生。

另外，此次病媒生物防制小分隊還有一項重要任務，就是滅鼠。對於慶典活動來說，老鼠最大的危害是啃咬電纜。慶典當天，廣場會新增多條電纜，無論老鼠啃咬了哪一根，都會影響慶典的順利進行，嚴重的甚至會引起火災，因此，鼠密度必須達到「零」。

從7月中旬開始，病媒生物防制小分隊在重點區域先後4次同步啟動病媒生物密度監測。結果顯示，天安門地區、正義路及東方廣場等區域平均蚊密度低於全市平均水平。重點區域採用粘鼠板法進行監測，4次監測顯示捕獲率均為0，沒有發現鼠類活動。

監測蚊密度有很多種方法，捕蚊燈是一種方法，更加「直觀」的方法是「人誘停落」，小分隊成員站在勞動人民文化宮裡，露出一條小腿，原地等待半個小時，半小時後叮咬指數均為0。