蒙面也不怕 大陸AI步態辨別就可抓到你

2019-10-04 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



「禁蒙面法」成為近期香港輿論熱點話題，然而這個問題在大陸已不再是「問題」，由中科院自動化所孵化的人工智慧企業銀河水滴，先前發布號稱全球首個步態辨別互聯系統「水滴慧眼」，包含步態採集、步態比對、視頻檢索、大範圍追蹤等多項功能，支持海量歷史和實時監控檢索、定位，即使目標人物蒙面，都可以靠走路姿態辨別出來。

香港經濟日報報導，傳統監控可以做到實時監控和畫面回放，但受限於畫質，難以快速識別目標身分，部分人更會遮擋臉部，加大識別身分難度。

銀河水滴CEO黃永禎表示，相較而言，步態辨別擁有遠距離、全視角等許多獨特優勢，所謂步態識別，是近年一種新的生物認證技術，由於每個人走路的姿態不同，可以透過人的走路方式來識別身分。

「水滴慧眼」集合地圖追踪、地圖布控、視頻檢索、實時布控、步態抓拍、步態提取、步態比對、步態採集等八大功能，可以同時支持上萬攝影機，支持海量歷史視頻與實時視頻瞬間檢索與定位。

此外，系統也支持事前預警、事中報警和事後追蹤，支持地圖布控及地圖軌跡追蹤。

銀河水滴表示，該系統能夠滿足公共安全領域的基礎需求，可廣泛應用於車站、機場、博物館、學校、景區、商場等城市場景，以及核電站、發電站、石油石化基地等重要基礎設施。據中國經濟網，該系統已陸續在湖北、廣東、上海等地應用，反應良好。