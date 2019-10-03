中槍學生 子彈一分為三，碎片分布肋骨、肺及胸腔

2019-10-03 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生曾志健，於10月1日荃灣區的示威活動中，被警員近距離以實彈射中左胸，據香港01報導，子彈當時在傷者體內散開成三部份，碎片分別從肋骨附近、肺部及胸腔取出，手術歷時約兩小時，傷者期間沒有大量失血。

據了解，據了解子彈射穿肺臟，與心臟只有3厘米距離，需接受手術取出彈頭。目前，警方已取走子彈碎片，進行化驗。

中槍的學生曾志健，在10月1日示威活動中追打警員期間，在荃灣大河道被警員以實彈槍傷。曾志健被控一項暴動罪及兩項襲警罪今日下午提堂，惟他仍然留醫未能到庭。曾志健當日遭受槍傷後，先被送往瑪嘉烈醫院救治，其後轉往伊利莎白醫院接受手術。

消息指出，子彈在傷者體內散開成三部份碎片，碎片分別從肋骨附近、肺部及胸腔取出，據指手術不算複雜，整個過程歷時約兩小時，傷者於手術期間無再大量失血，他術後情況一直穩定，昨日已轉往心肺外科病房留醫。醫管局稱，他今日的情況仍然穩定。

消息人士透露，子彈射入人體後不一定是「尖尖的一粒」，有些情況會在人體內散開，彈頭並不完整，今次的傷者傷勢類同。這類槍傷傷者，術後需監察肋骨骨折情況，亦要監察會否有肺炎，以及其氣道、呼吸是否暢順。