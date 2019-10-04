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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

不想人擠人 雲旅遊覽各地風光

2019-10-04 01:30聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

十一黃金周到來，拉開中國大陸旅遊高峰期的序幕。在出境遊、鄉村遊、紅色遊之外，隨著互聯網、VR、5G等技術發展，讓人足不出戶盡覽各地風光的「雲旅遊」，提供不想出遊人擠人的民眾另一種選擇。

中新社報導，每逢節假日各大景區到處人擠人，令人頭痛，今年十一部分景區推出相應「雲旅遊」產品。例如成都大熊貓繁育研究基地每日限流6萬人次，同時也為未能購到票的遊客提供「雲旅遊」的可能—全球首次「5G+4K+VR」大熊貓（台灣稱為貓熊）直播。

成都大熊貓繁育研究基地飼養員趙汝雄介紹，此次直播內容主要為2019年新生大熊貓寶寶們的日常生活。「直播可以通過多個鏡頭，從不同角度更豐富地展現大熊貓的生活。有時候來到現場的遊客也不一定能看到最精彩的部分」。

「因為工作原因沒法出去旅遊，在家看看大熊貓，心也一起到了大熊貓的故鄉四川。」看完大熊貓撒嬌賣萌的視頻後，山東濟南市民李嬌說，自己身邊很多朋友都在假期選擇「雲旅遊」，「節假日景區人很多，我們都不願意去凑熱鬧，錯峰出遊，或者通過互聯網看看景區資訊、風景視頻等，也很治癒」。

承載著一座城市集體記憶的博物館也成為民眾節假日的熱門打卡地。北京故宮博物院在今年7月上線的數字文物庫、數字多寶閣，運用互聯網、雲計算、大數據等技術精選5萬件高清文物影像進行公開。人們在家動動手指，便能在「雲旅遊」中近距離、360度細觀故宮博物院珍貴文物。

「故宮不僅文物上網，建築物也上網，人們在家也可以欣賞到全景的故宮。」故宮學院院長單霽翔曾向公眾介紹，北京故宮博物院還製作外文網站，全世界民眾都可以通過它瞭解故宮博物院的文物。

在中國旅遊研究院副院長唐曉雲看來，「雲旅遊」的出現是技術的進步，也是消費需求的體現，目前選擇「雲旅遊」的客戶中小孩以及老年人較多，景區可以根據受眾的需求有針對性地開發產品。

北京故宮文物
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