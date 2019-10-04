陸首架5G無人機 巡航警飛上天

2019-10-04 01:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



十月一日起，中國大陸首套「5G+無人機」電子警察自動巡航系統在蘭州市公安局交警支隊韓家河交警大隊正式啟用、上崗執勤，助力蘭州公安交警實現對蘭臨高速17公里長下坡交通安全隱患的24小時智能動態檢測監管。

據中國蘭州網，這是蘭州市公安局與公安部道路交通安全研究中心戰略合作的又一重要成果，也是繼「蘭州警察」MV48小時觀看量燃爆「40萬+」之後、又一傾情之作，更是探索創新高速公路交通安全管理手段、改革加強高速公路交警勤務機制的重要舉措。

針對蘭臨高速七道梁隧道以北17公里長下坡交通安全隱患多、風險大問題，為切實有效加強日常監管，及時發現、及時排除、及時防範化解各種交通安全隱患問題，在公安部道路交通安全研究中心的積極協調和大力支持下，及中國聯通的大力幫助和網絡支撐下，蘭州市公安局交警支隊與華為、大疆、以薩等一流廠商合作，共同研發，創新推出了大陸國內首套「5G+無人機」電子警察自動巡航系統。

該系統充分利用當前多種前沿科技手段，充分發揮5G傳輸大帶寬、低時延、高可靠的優勢和無人機反應速度快、24小時全自動巡航、視野開闊等優勢，結合智能視頻分析技術，有效實現對高速公路路況的及時巡邏、4K高清視頻低時延實時動態回傳，及時發現隱患問題，對交通違法行為實時監控、抓拍，並通過喊話系統及時勸阻糾正、消除隱患。

特別是創新性的推出一鍵啟動和自動充電、自動換電、自動巡航、自動「歸巢」技術，從根本上解決了普通無人機巡航充電慢、間隔長、難以實現24小時巡航和必須有人值守控制的問題。

下一步，蘭州公安交警將與公安部道路交通安全研究中心共同努力，結合實戰應用，進一步探索完善，充分發揮、全面挖掘系統功能，真正做到實用、好用，全力打造「5G+無人機」高速公路交通管理示範樣板，為制定、推出大陸全國性相關標準提供參考。