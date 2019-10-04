共享辦公洗牌 上海仍有新布點

2019-10-04 01:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



雖然在中國大陸很多城市寫字樓租金出現下跌，但是從今年上半年的上海來看，相對活躍的共享辦公品牌在核心商務區與新興商務區卻都還有新布點。

中新社報導，聯合辦公，又稱共享辦公，是一種為降低辦公室租賃成本共享辦公空間的模式。過去兩年，共享辦公迎來融資和整合的加速時期。在北美市場，全球共享辦公行業老大WeWork宣布將撤回提交給美國證券交易委員會的招股書，推遲IPO計畫。在中國大陸，方糖小鎮、裸心社等本土共享辦公品牌或被併購，或被洗牌出局。

由於中美貿易摩擦等不確定性削弱企業租戶的擴張勢能，在此大背景下，曾經風靡一時的共享辦公在今年略顯沉寂。CBRE世邦魏理仕華東區研究部主管陸燕認為，「2019年，共享辦公開始新一輪洗牌。在共享經濟影響下，共享辦公的發展正經歷『從快速擴張到效率型成長』的新階段。」

比如總部位於新加坡的房地產概念開發商Arcc Spaces，9月25日就在上海開設共享辦公形式的第五家高端服務式辦公室，Arcc Spaces稱此舉是為了抓住中國機遇。

表示持續看好的還有潘石屹，SOHO中國發布的2018年年報顯示，其旗下的共享辦公業務SOHO3Q現已拓展至北京、上海以外的其他城市及第三方物業，目前在中國大陸7個城市擁有31個中心，合計超過3萬個工位，成熟中心的平均出租率達到87%。

房地產服務公司仲量聯行的調查顯示，到2020年，北京和上海等主要城市的甲級寫字樓超過4200萬平方公尺的空間將用於共享辦公室。「中國共享經濟發展年度報告（2019）」也顯示，2018年中國大陸共享辦公營業額同比增長87.3%，明顯高於整體共享經濟營業額41.6%的同比增幅。

不論是市場規模，還是發展速度，共享辦公都遠未到退潮的時候。但就目前而言，共享辦公品牌如果單純依靠「二房東」吃工位租金，必然不會走得長遠。