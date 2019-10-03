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北京女搭地鐵被蹭屁股 「甩巴掌」智抓色狼

2019-10-03 15:45世界日報 中國新聞組／北京3日電

北京一名女子日前搭地鐵上班時，突遭一男子以下體摩擦她的屁股性騷，女子先冷靜的將手上的物品收好後，轉身給色狼一個巴掌，該男當下並未逃開，但到站後立即下車，受害女子立刻跟上，並在車站內請武警逮捕該男，勇敢的舉動獲網友好評。

據香港01、北京青年報報導，秦姓女子當天早上約8時半搭上地鐵，當時是上班巔峰時間，車廂十分擁擠。當列車駛至褡褳坡站時，秦女感覺身後有人以下體刻意摩擦其屁股，對方更弓起腿部，動作幅度非常大，秦女說，「我花了一個站的時間確認他的行為，當時心跳非常快，都快喘不上氣了」。

報導說，秦女表示，確認遇到色狼後，她先讓自己冷靜下來，慢慢收好手機等物品，回頭看看對方，發現是名身高約一米七的年輕男子。她遂吸一口氣，轉身便一巴掌打向男子的臉，同時大聲怒斥他：「上下蹭什麼！」男子當時沒有還手，也沒有否認事件，只是別過頭去，企圖避開其他乘客的目光。

報導指出，地鐵駛至下一站時，男子趁機下車，秦女見狀立刻跟著下車跟著他，然而男子發現後不但沒有逃跑，反而裝沒事地與她搭訕聊天。秦女不理會男子，半路上遇到車站內的武警，她立刻將男子推向武警，並向武警舉報色狼犯行。男子最終被帶到附近派出所，其後被行政拘留。

報導說，秦女事後上網發文講述事件，認為該男子是慣犯，因其動作極熟練，故更覺憤怒，決定給對方一個教訓。其勇敢舉動獲得網友激讚，「幹得漂亮」、「姑娘真勇敢」。她表示，指自己敢於出手是因為確定了色狼的身型並非健碩，提醒如雙方力量懸殊，最好還是不要輕易動手，以免激怒對方。

色狼北京
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