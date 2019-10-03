大陸電影慶十一 3天票房破110億元

2019-10-03 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中共建政70周年，三部大陸愛國電影同步上映慶賀，大陸貓眼電影統計至今（3）日12時，「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」三部電影在累計票房超過人民幣24.8億元（約新台幣110億元）。

人民網報導，「我和我的祖國」累計票房已超過人民幣11億元，「中國機長」累計票房超過人民幣9億元，「攀登者」累計票房為人民幣4.8億元。其中，「我和我的祖國」累計票房突破11億元僅用時2天15小時。

「我和我的祖國」主要描述中共成立70周年以來，以七個歷史性經典瞬間為題材，講述普通人在大事件中的縮影，試映後，觀眾發現這部電影以小見大的魅力。7位導演各自打造的7個短片，刻畫在大歷史事件中的背景，而普通群眾成了主角，這種平民化的切入點，讓觀眾在情感上無縫接軌中共歷史。

「中國機長」的故事原型是去年5月14日四川航空3U8633航班機組成功處置特情真實事件改編，講述的是從成都飛往拉薩的班機，在萬米高空中駕駛艙風擋玻璃突然爆裂脫落、座艙釋壓，機組人員臨危不亂，成功保證機上所有人員的生命安全的故事，這一事件被稱為世界民航史的奇跡。