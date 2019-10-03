大陸電影慶十一 3天票房破110億元
中共建政70周年，三部大陸愛國電影同步上映慶賀，大陸貓眼電影統計至今（3）日12時，「我和我的祖國」、「攀登者」、「中國機長」三部電影在累計票房超過人民幣24.8億元（約新台幣110億元）。
人民網報導，「我和我的祖國」累計票房已超過人民幣11億元，「中國機長」累計票房超過人民幣9億元，「攀登者」累計票房為人民幣4.8億元。其中，「我和我的祖國」累計票房突破11億元僅用時2天15小時。
「我和我的祖國」主要描述中共成立70周年以來，以七個歷史性經典瞬間為題材，講述普通人在大事件中的縮影，試映後，觀眾發現這部電影以小見大的魅力。7位導演各自打造的7個短片，刻畫在大歷史事件中的背景，而普通群眾成了主角，這種平民化的切入點，讓觀眾在情感上無縫接軌中共歷史。
「中國機長」的故事原型是去年5月14日四川航空3U8633航班機組成功處置特情真實事件改編，講述的是從成都飛往拉薩的班機，在萬米高空中駕駛艙風擋玻璃突然爆裂脫落、座艙釋壓，機組人員臨危不亂，成功保證機上所有人員的生命安全的故事，這一事件被稱為世界民航史的奇跡。
「攀登者」以自1960年和1975年大陸登山隊的兩次聖母峰登頂，打破了世界從北坡登頂聖母峰的記錄並且測量出真正的大陸高度的真實事件為故事藍本，本身自帶亮點，該片上映前就獲得不少關注。
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