醫師「收紅包」執刀被停職 為什麼網民反罵檢舉者?

2019-10-03 12:51 世界日報 香港3日電



來源：YouTube

一段家屬贈送醫師「紅包」的影片近日在網上熱傳引發批評，醫師接過大疊鈔票的行為讓他涉違規停職。涉事醫院解釋這是北京天壇醫院的專家趕來山西洪洞動手術的「勞務費」，並非紅包。而大量網民反過來批評家屬錄影行為不當，反而害了其他病人，「以後哪個專家還敢來洪洞看病」?

一段家屬贈送醫師「紅包」的影片近日在網上熱傳引發批評，醫師接過大疊鈔票的行為讓他涉違規停職。 (視頻截圖) 分享 facebook

香港01報導，山西省洪洞縣62歲病人韓春林因腦梗塞入需要做支架手術，由於洪洞人民醫院沒有相關手術經驗，因此由北京天壇醫院宋姓醫師搭機來主刀。

一段家屬贈送醫師「紅包」的影片近日在網上熱傳引發批評，醫師接過大疊鈔票的行為讓他涉違規停職。 (視頻截圖) 分享 facebook

影片中顯示，一名醫師從窗口收取了家屬一大疊的現鈔。院方稱那是給北京專家趕來的報酬，病人家屬也同意，而費用為何不從醫院財務中支付，而是在手術室向病人收取，院方承認「不太規範」、「下面醫院都這樣」。

山西「紅包門」事件曝光後，傳出幫忙轉交費用的醫師被停職。病患韓春林稱，洪洞縣醫院內的醫生沒有相關手術經驗，1.1萬元人民幣（約1542美元）是給專家到來治療的「勞務費」，也承認「那紅包是我給的」。

報導指出，這種一線城市專家收酬到外地做手術的現象，稱為「飛刀」。業內人士透露，專家從外地來需要的費用無法從住院費收取，只能由病人家屬交給院方，再轉交給專家。更表示「這種情況很普遍」，因為基層醫院人手愈來愈少，每個月都會有幾宗請大醫院專家「飛刀」的手術。

許多網民對於家屬「過河拆橋」行為感到不滿，更為執刀專家抱不平。「人家千里迢迢來給你治病」，指出從北京到山西，1萬人民幣用以支付交通和住醫的費用不算多，「一個人就壞了規矩，以後偏遠地方看好醫師更難了」。