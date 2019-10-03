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十一長假「代相親」爆紅 女客戶：7天5場飯局

2019-10-03 11:07聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸「十一」長假期間，民眾除了外出旅遊，還有「代相親」的服務爆紅。年輕人被家長安排相親，但無法抽身或不想去，就選擇在網上找人代替相親，一次人民幣600元（約新台幣2,650元），時間約2小時。業者表示，長假期間業績明顯上漲，甚至供不應求。

環球網報導，業者表示，許多民眾選擇在網上找代相親服務，可選擇人物、形象定制，如長髮上班族、高個科技人員等。這些顧客基本上一個假期被家裡安排三、四個相親。更誇張的甚至從 10月1日到5日每天都被安排相親。其中，大部分是女生。由於十一期間，代相親需求爆棚，一「代」難求，用戶還需要排隊預約下單。

對此，民眾持兩派評價，有的認為代相親對另一方來說是一種不尊重的行為。另一派表示理解，稱年輕人平時工作忙，假期想休息，不願意去家長安排的相親，又不好意思拒絕。而代相親完美解決了這個問題。不過，網友則調侃說，「還有缺人嗎？急需打工掙零花」、「重點是供飯，給錢就去約！」。

大陸國家統計局和民政部數據顯示，大陸在2018年結婚率僅為7.2‰，為近十年來新低，思想的獨立、社群的單一和工作的壓力，讓大陸青年對於結婚的觀念與前輩們產生差異。有1993年生的南京姑娘表示，自己2016年至今，相親將近50次，曾一周和七個不同的男士去看電影，直呼自己每天都被周圍的人逼瘋，「怎麼可能吃頓飯就心動？」、「說不定哪天就隨便找個人嫁了。」

大陸「十一」長假期間，「代相親」的服務爆紅，一次人民幣600元（約新台幣2,65...
大陸「十一」長假期間，「代相親」的服務爆紅，一次人民幣600元（約新台幣2,650元）。照片／截圖微博
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大陸「十一」長假期間，「代相親」的服務爆紅。照片／截圖微博
大陸「十一」長假期間，「代相親」的服務爆紅。照片／截圖微博
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