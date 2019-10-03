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北京「建政七十」大型成就展 台灣元素也展出

2019-10-03 10:59聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸十一連假處處人滿為患，今年適逢「建政七十年」，多地旅遊景點布置的美景均與慶祝的氣氛相關。在北京，從天安門廣場到香山的雙清別墅，以及延慶世園會和靜態的「新中國大型成就展」均人潮湧現，必須預約才能進入。

大陸文旅局統計，今年十一假期共有八億人次出遊，鐵路擔負極大的運輸任務，各地車站都大排長龍。為慶祝「國慶」多個城市都有夜間施放煙火的節目，各地吸引數十萬遊客觀賞。

在首都北京，四處可見與「國慶」有關的景點，市區沿長安街的主要街道角落安置了十多處花壇假山美景。全市各區的100處特色公園也都重新布置展出各種展覽和文體活動。北京市統計首兩日，截至2日下午4時，北京市公園風景區共接待遊客180萬人次。

更壯觀的是天安門廣場正中的大花籃，高18公尺、直徑達45公尺，花籃內雕塑裝滿吉祥如意的果實與花卉，還有廣場周遭的花卉上頭布滿，連日來都吸引數十萬人湧進廣場觀看。

可鳥瞰整個天安門廣場的天安門城樓也在今天（10月3日）重新開放，但為保護文物，提升遊客參觀體驗感，確保遊客參觀安全有序，天安門城樓每日限參觀遊客9000人次，遊客必須透過手機微信提前一天預約。

在靜態的北京展覽館正展出「新中國大型成就展」，也是人潮滿滿，必須提前預約才能進入，展覽以編年體為時間主線，安排設計了5個部分，用圖片展板、實物模型、視頻資料、互動體驗，運用聲光電等多媒體科技展示，讓人印象深刻。

當中也有與台灣有關的展品，包括1979年1月人民日報頭版的「告台灣同胞書」、1993年4月新加坡汪辜會談、2005年4月胡連會、2015年11月新加坡習會、與2018年8月廈門向金門供水的大型模型等。

北京展覽館正展出「建政七十大型成就展」，展出七十年來的大陸發展成就，當中也有部分...
北京展覽館正展出「建政七十大型成就展」，展出七十年來的大陸發展成就，當中也有部分與台灣有關的展品，圖為1979年1月的人民日報刊載的「告台灣同胞書」 。特派記者陳言喬／攝影
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北京展覽館正展出「建政七十大型成就展」，展出七十年來的大陸發展成就，當中也有部分...
北京展覽館正展出「建政七十大型成就展」，展出七十年來的大陸發展成就，當中也有部分與台灣有關的展品，圖為2015年11月新加坡的馬習會。特派記者陳言喬／攝影
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北京展覽館正展出「建政七十大型成就展」，展出七十年來的大陸發展成就，當中也有部分與台灣有關的展品，圖為六十年代初我高空偵查機被擊落的殘骸。特派記者陳言喬／攝影
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北京展覽館正展出「建政七十大型成就展」，展出七十年來的大陸發展成就，當中也有部分與台灣有關的展品，圖為1955年共軍發動一江山戰役的戰鬥命令。特派記者陳言喬／攝影
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北京展覽館正展出「建政七十大型成就展」，展出七十年來的大陸發展成就，當中也有部分與台灣有關的展品，圖為五十年代的海南島戰役。特派記者陳言喬／攝影
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北京展覽館正展出「建政七十大型成就展」，展出七十年來的大陸發展成就，當中也有部分與台灣有關的展品，圖為1993年4月的辜汪會談。特派記者陳言喬／攝影
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北京天安門國慶
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