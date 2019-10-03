黃山「生態氧吧」 背後的努力

2019-10-03 02:30 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



安徽黃山成生態氧吧，圖為黃山鰲魚峰植被五彩斑斕。 中新社 分享 facebook 10月的黃山，滿山植被「五彩紛披，燦若圖綉，如畫的風景與清新的空氣，贏得了中外遊客的讚許。黃山植被覆蓋率高，有「生態氧吧」之稱。數據顯示，黃山風景區空氣負氧離子均值每立方厘米常年維持在2萬個左右，瞬間峰值達到26.7萬個/cm3，高出世衛組織規定的空氣清新標準267倍。

景點輪休封山

中新社報導，黃山風景區生態環境「高顔值」的背後，是該景區40多年來根源的努力與探索。早在1980年代後期，黃山風景區已發現，天都峰、始信峰等景點相繼出現植被減少、水土流失、岩石沙化現象。

黃山的資源保護專家們於1987年10月首創景點輪休制度，每個輪休期3至5年。近30年來，已先後對蓮花峰、獅子峰、丹霞峰、天都峰、始信峰等景點實行封閉輪休。

圖為黃山迎客松第十九任守松人胡曉春，對松針進行常規檢查。 中新社 分享 facebook

景點「輪休封山」後，黃山園林部門要對其中的植物和林間環境進行嚴格的衛生清理，促使生態恢復。輪休期滿，還要邀請專家評估，看植物是否恢復健康，水土流失是否得到治理，野生動物是否恢復到一定水平，旅遊設施有沒有安全隱患等。待都「達標」後，才能重新對遊人開放。

守松人接力特護

對古樹名木，黃山風景區建立重點「技術監測、日常守護、專家諮詢、應急應對」綜合保護體系。該景區對迎客松實行專人全天候守護，30多年來，19位守松人接力特護。

第19任守松人胡曉春，每日觀察氣溫、濕度、風力等，記錄迎客松枝丫、冠頂、冠幅細微變化，檢查支撐架、拉索、防雷設施情況，並一一記錄在册，19任守松人共計留存200多本「迎客松保護日記」。

古樹再現往日生機

2013年底開始，列入世界遺產名錄的「黑虎松」成為第二株享受24小時專門特級護理的古松。通過對古樹名木「一樹一策」的保護，迎客松延年益壽，黑虎松等一些高齡的古樹再現了往日的生機。

2018年7月，聯合國教科文組織「人與生物圈計畫」第30屆國際協調理事會議，全票通過黃山正式加入世界生物圈保護區網絡，成為安徽省首個世界生物圈保護區。